چشمه، شبکه، خانه؛ روایت یک زنجیره بزرگ برای تأمین آب آشامیدنی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: آب، زیربنای حیات، سلامت و توسعه پایدار است و هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه، سرمایه‌گذاری برای آینده یک سرزمین محسوب می‌شود.

در استانی همچون کهگیلویه و بویراحمد که پراکندگی جغرافیایی، کوهستانی بودن مناطق و فاصله زیاد روستاها، خدمات‌رسانی را با دشواری‌های فراوان همراه کرده است، تأمین آب آشامیدنی و توسعه زیرساخت‌های فاضلاب، مأموریتی فراتر از یک خدمت‌رسانی معمولی است.

شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد امروز با مدیریت صدها تأسیسات، هزاران کیلومتر شبکه انتقال و توزیع و خدمات‌رسانی به بیش از ۹۷ درصد جمعیت استان، یکی از بزرگ‌ترین دستگاه‌های خدمات‌رسان استان به شمار می‌رود.

برای بررسی آخرین وضعیت منابع آب، پروژه‌های عمرانی، چالش‌های پیش‌رو و برنامه‌های آینده، خبرنگار مهر گفت‌وگویی تفصیلی با رضا رضایی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد انجام داده است.

مهر: آقای رضایی، ابتدا از وضعیت کنونی خدمات آب و فاضلاب استان ارائه دهید.

شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد یکی از گسترده‌ترین مجموعه‌های خدمات‌رسان استان است که مسئولیت تأمین آب شرب سالم و بهداشتی مردم در شهرها و روستاها را بر عهده دارد.

در حال حاضر از جمعیت بیش از ۹۰۳ هزار نفری استان، ۸۷۸ هزار و ۱۶۳ نفر تحت پوشش خدمات آب قرار دارند؛ یعنی بیش از ۹۷ درصد جمعیت استان از نعمت آب شرب سالم بهره‌مند هستند. این شاخص نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته اقدامات ارزشمندی در توسعه زیرساخت‌های آبرسانی انجام شده است.

البته حفظ این وضعیت به اندازه ایجاد آن اهمیت دارد. نگهداری شبکه‌ها، تأمین پایدار آب، تعمیرات، اصلاح خطوط و مدیریت منابع، همگی نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و تلاش شبانه‌روزی همکاران ماست.

مهر: گستره فعالیت شرکت در استان تا چه اندازه است؟

گستردگی خدمات آبفا زمانی مشخص می‌شود که بدانیم امروز در ۱۸ شهر و یک هزار و ۳۵ روستا خدمات آبرسانی ارائه می‌کنیم.

خدمات‌رسانی به روستاهای کوهستانی و دورافتاده، با شهرها قابل مقایسه نیست. در برخی مناطق، تنها برای رفع یک حادثه یا شکستگی شبکه، نیروهای عملیاتی باید ساعت‌ها مسیرهای سخت‌گذر را طی کنند.

با این وجود، نگاه ما این است که هیچ روستایی نباید از آب سالم محروم بماند و عدالت در ارائه خدمات باید در سراسر استان برقرار باشد.

چه زیرساخت‌هایی برای تأمین آب مردم استان در اختیار دارید؟

تأمین آب استان بر پایه مجموعه‌ای از منابع و تأسیسات انجام می‌شود. در حال حاضر ۱۷۷ حلقه چاه فعال، ۱۰۰ دهنه چشمه، ۵۹۰ مخزن ذخیره آب، ۱۰۴ ایستگاه پمپاژ و دو تصفیه‌خانه آب در مدار بهره‌برداری قرار دارند.

در کنار این تأسیسات، بیش از ۵ هزار و ۶۸۰ کیلومتر شبکه توزیع و بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر خطوط انتقال آب وظیفه انتقال آب به شهرها و روستاهای استان را بر عهده دارند.

این حجم از زیرساخت‌ها، سرمایه ملی است و نگهداری صحیح از آن نیازمند اعتبارات کافی و همراهی مردم در مصرف بهینه آب است.

مهر: سالانه چه میزان آب در استان تولید و توزیع می‌شود؟

سالانه بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب آب تولید و در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد.

شاید در نگاه اول این عدد صرفاً یک آمار باشد، اما پشت این رقم، هزاران ساعت کار شبانه‌روزی، مصرف انرژی، بهره‌برداری از چاه‌ها، تعمیر تجهیزات، پایش کیفیت آب و فعالیت مستمر نیروهای عملیاتی قرار دارد.

تولید آب هزینه‌بر است؛ بنابراین هر قطره‌ای که بدون نیاز مصرف شود یا هدر برود، در واقع بخشی از سرمایه ملی از بین رفته است.

مهر: مدیریت مصرف آب تا چه اندازه اهمیت دارد؟

امروز مدیریت مصرف، یک انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت است.

کاهش بارندگی، افزایش دما، تغییرات اقلیمی و رشد مصرف باعث شده منابع آب بیش از گذشته تحت فشار قرار بگیرند.

اگر هر خانواده تنها چند درصد مصرف خود را کاهش دهد، نتیجه آن پایداری شبکه و تأمین آب برای همه شهروندان خواهد بود.

فرهنگ مصرف صحیح باید از خانواده‌ها آغاز شود و به یک رفتار اجتماعی تبدیل شود.

مهر: وضعیت خدمات فاضلاب استان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بخش فاضلاب یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت است.

اکنون حدود ۱۹۶ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش خدمات فاضلاب قرار دارند و نزدیک به ۷۰ هزار مشترک از این خدمات بهره‌مند هستند.

در حال حاضر چهار تصفیه‌خانه فاضلاب در مدار بهره‌برداری قرار دارد و توسعه شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب با جدیت دنبال می‌شود.

بدون تردید، آینده توسعه شهری در گرو توسعه زیرساخت‌های فاضلاب است؛ زیرا این موضوع مستقیماً با سلامت مردم و حفاظت از محیط زیست ارتباط دارد.

مهر: مهم‌ترین چالش‌های پیش روی شرکت چیست؟

مهم‌ترین چالش ما، تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی است.

در کنار آن، فرسودگی بخشی از شبکه‌های قدیمی، افزایش هزینه‌های بهره‌برداری، توسعه شهرها، رشد جمعیت و نیاز به اعتبارات بیشتر نیز از دیگر چالش‌های این حوزه محسوب می‌شود.

با این حال تلاش کرده‌ایم با برنامه‌ریزی، استفاده از فناوری‌های نوین، مدیریت هزینه‌ها و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار، خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه داشته باشد.

مهر: پیام شما به مردم استان چیست؟

نخست باید از مردم استان بابت همراهی و صبوری آنان تشکر کنم و از همه شهروندان درخواست دارم آب را به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند حفظ کنند. صرفه‌جویی در مصرف، خودداری از مصارف غیرضروری، گزارش سریع حوادث و شکستگی‌ها و همکاری با شرکت آب و فاضلاب، نقش مهمی در پایداری خدمات دارد.

همکاران ما به صورت شبانه‌روزی برای تأمین آب سالم و پایدار تلاش می‌کنند و امیدواریم با حمایت دولت، همراهی مردم و اجرای پروژه‌های جدید، بتوانیم خدماتی شایسته‌تر به مردم شریف کهگیلویه و بویراحمد ارائه کنیم.

مهر: در سال‌های اخیر، تنش آبی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور تبدیل شده است. وضعیت کهگیلویه و بویراحمد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگرچه کهگیلویه و بویراحمد در زمره استان‌های سرچشمه‌خیز کشور قرار دارد، اما این تصور که هر استانی با منابع آبی فراوان، الزاماً با مشکل کم‌آبی مواجه نمی‌شود، تصور درستی نیست. امروز کاهش بارندگی، افزایش دمای هوا، تغییر الگوی بارش، افت منابع زیرزمینی و افزایش مصرف، شرایط را نسبت به سال‌های گذشته متفاوت کرده است.

آنچه امروز برای ما اهمیت دارد، مدیریت منابع موجود است. آب یک منبع تجدیدپذیر است، اما نامحدود نیست و اگر مدیریت نشود، نسل‌های آینده با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد.

به همین دلیل، مدیریت مصرف، کاهش هدررفت آب، توسعه منابع پایدار و اجرای پروژه‌های جدید آبرسانی به صورت هم‌زمان در دستور کار شرکت قرار دارد.

مهر: نقش مردم در عبور از تنش آبی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مردم اصلی‌ترین شریک شرکت آب و فاضلاب هستند، هیچ پروژه‌ای، هرچقدر هم بزرگ باشد، بدون مشارکت مردم موفق نخواهد شد. اگر مردم تنها چند دقیقه زمان استحمام را کاهش دهند، شیرهای معیوب را تعمیر کنند، از آبیاری غرقابی فضای سبز خودداری کنند و مصارف غیرضروری را مدیریت کنند، میلیون‌ها لیتر آب در طول سال صرفه‌جویی خواهد شد.

فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف آب باید از مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و خانواده‌ها آغاز شود و به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

مهر: کاهش هدر رفت آب چه جایگاهی در برنامه‌های شرکت دارد؟

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های شرکت، کاهش آب بدون درآمد و کنترل هدررفت شبکه است.

هر مترمکعب آبی که به دلیل فرسودگی شبکه یا نشت از بین می‌رود، حاصل هزینه‌های فراوان برای استخراج، انتقال، تصفیه و توزیع است.

به همین دلیل اصلاح شبکه‌های فرسوده، نشت‌یابی مستمر، نصب شیرآلات کنترلی، مدیریت فشار و بهره‌گیری از تجهیزات نوین در اولویت قرار دارد.

اعتقاد داریم سرمایه‌گذاری در کاهش هدررفت، در واقع سرمایه‌گذاری برای حفظ منابع آبی استان است.

مهر: توسعه فناوری و هوشمندسازی چه جایگاهی در آبفای استان دارد؟

امروز مدیریت سنتی پاسخگوی نیازهای صنعت آب نیست، در سال‌های اخیر استفاده از سامانه‌های پایش آنلاین، تجهیزات کنترل از راه دور، سیستم‌های تله‌متری، ابزارهای اندازه‌گیری دقیق و فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گرفته است.

هوشمندسازی باعث می‌شود در کوتاه‌ترین زمان از بروز هرگونه حادثه، افت فشار یا اختلال در شبکه مطلع شویم و اقدامات لازم را انجام دهیم.

این روند در آینده با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

مهر: یکی از دغدغه‌های مردم، کیفیت آب شرب است. چه نظارتی بر این موضوع وجود دارد؟

کیفیت آب برای ما خط قرمز است، آب شرب استان به صورت مستمر در تمامی مراحل، از منبع تولید تا شبکه توزیع، تحت کنترل و آزمایش قرار دارد.

کارشناسان آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت به صورت شبانه‌روزی نمونه‌برداری انجام می‌دهند و تمامی شاخص‌های بهداشتی و استانداردهای ملی بررسی می‌شود.

سلامت مردم برای شرکت آب و فاضلاب مهم‌ترین اولویت است و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد.

مهر: استان دارای روستاهای پراکنده و سخت‌گذر است. خدمات‌رسانی به این مناطق چگونه انجام می‌شود؟

شاید یکی از سخت‌ترین مأموریت‌های شرکت، آبرسانی به روستاهای دورافتاده باشد.

در برخی مناطق، مسیرهای کوهستانی، شرایط جوی و فاصله زیاد باعث می‌شود انجام یک عملیات تعمیراتی ساعت‌ها زمان ببرد.

با این حال نیروهای عملیاتی شرکت در تمام فصول سال، حتی در روزهای برفی، بارانی یا گرمای شدید، برای رفع مشکلات مردم در میدان حضور دارند.

افتخار می‌کنیم که امروز بیش از یک هزار و ۳۵ روستا از خدمات آب شرب بهره‌مند هستند و توسعه این خدمات همچنان ادامه دارد.

مهر: چه میزان از اعتبارات شرکت صرف نگهداری تأسیسات می‌شود؟

نگهداری زیرساخت‌های موجود، بخش قابل توجهی از منابع مالی شرکت را به خود اختصاص می‌دهد.

وقتی هزاران کیلومتر شبکه، صدها مخزن، ایستگاه پمپاژ، چاه، چشمه و تصفیه‌خانه در اختیار دارید، طبیعی است که تعمیرات، بازسازی، تأمین قطعات و هزینه‌های بهره‌برداری نیز بسیار سنگین باشد.

تلاش ما این است که با مدیریت منابع مالی و اولویت‌بندی پروژه‌ها، خدمات بدون وقفه به مردم ارائه شود.

مهر: توسعه شبکه‌های فاضلاب چه تأثیری بر آینده استان خواهد داشت؟

توسعه فاضلاب تنها یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه یک سرمایه‌گذاری برای سلامت جامعه، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار است.

هر شهری که شبکه فاضلاب استاندارد داشته باشد، از نظر بهداشت، جذب سرمایه‌گذاری، حفاظت از منابع آب و کیفیت زندگی، وضعیت بهتری خواهد داشت.

به همین دلیل توسعه شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب از مهم‌ترین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت شرکت است.

مهر: چه پیامی برای مدیران، دستگاه‌های اجرایی و مردم دارید؟

صنعت آب، متعلق به یک دستگاه اجرایی نیست؛ بلکه موضوعی ملی و اجتماعی است.

از همه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مردم انتظار داریم در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب و حفاظت از زیرساخت‌های آب و فاضلاب همراه شرکت باشند.

هر پروژه‌ای که امروز در حوزه آب اجرا می‌شود، در واقع سرمایه‌ای برای نسل آینده است.

مهر: چشم‌انداز آینده شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد را چگونه ترسیم می‌کنید؟

هدف ما صرفاً تأمین آب امروز نیست؛ بلکه ساختن زیرساخت‌هایی پایدار برای دهه‌های آینده است.

توسعه منابع جدید تأمین آب، اصلاح شبکه‌های فرسوده، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، افزایش پوشش فاضلاب، استفاده از فناوری‌های نوین، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش تاب‌آوری تأسیسات و جلب رضایت مردم، مهم‌ترین محورهای برنامه‌های آینده شرکت خواهد بود.

اطمینان دارم با حمایت دولت، همراهی مسئولان استان و مشارکت مردم، می‌توانیم گام‌های مؤثری در مسیر توسعه صنعت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد برداریم.