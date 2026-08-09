به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی شامگاه شنبه در دیدار با احزاب اصلاح‌طلب چهارمحال و بختیاری، با تأکید بر ضرورت تقویت نقش احزاب در ساختار سیاسی کشور اظهار کرد: حزب نباید صرفاً در موسم انتخابات فعال باشد؛ بلکه وظیفه اصلی احزاب، کادرسازی، تربیت نیرو، مطالبه‌گری، نقد عملکرد و کمک به تصمیم‌سازی برای اداره بهتر کشور است.

وی با اشاره به شکل‌گیری گفتمان وفاق در دولت چهاردهم، افزود: وفاق به معنای تشکیل یک دولت سهمیه‌ای و تقسیم مسئولیت‌ها میان جریان‌های سیاسی نیست بلکه باید بستری برای شکل‌گیری گفت‌وگوی ملی و نزدیک شدن جریان‌های سیاسی به یکدیگر فراهم کند.

آهی تصریح کرد: وفاق باید به گفت‌وگویی میان احزاب و جریان‌های سیاسی منجر شود تا گروه‌هایی که سال‌ها رقیب یکدیگر بوده‌اند، بتوانند پای یک میز بنشینند، صدای یکدیگر را بشنوند و برای مسائل کشور به راه‌حل مشترک برسند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب، یکی از مهم‌ترین الزامات موفقیت دولت را شایسته‌سالاری عنوان کرد و گفت: شایسته‌سالاری زمانی معنا پیدا می‌کند که علاوه بر تخصص، مدیران منتخب به راهبردها، گفتمان و اهداف دولت نیز باور داشته باشند و بتوانند در مسیر تحقق برنامه‌های دولت حرکت کنند.

وی ادامه داد: استفاده از نیروهای متخصص یک ضرورت است، اما مدیر موفق در دولت باید در کنار تخصص، با راهبردهای دولت همراه باشد و اهداف و آرمان‌های رئیس‌جمهور را قبول داشته باشد.

آهی با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی عملکرد جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب اظهار کرد: پیش از آنکه ضعف‌های دیگران را بررسی کنیم، باید نقاط ضعف خودمان را نیز ببینیم. یکی از مهم‌ترین ضعف‌های احزاب، مسئله کادرسازی است و اگر احزاب در تربیت و معرفی نیروهای توانمند موفق نباشند، در زمان تشکیل دولت نیز با کمبود نیروی آماده برای پذیرش مسئولیت مواجه خواهند شد.

وی افزود: احزاب باید برای آینده کشور نیرو تربیت کنند و تشکیلات سیاسی بدون کادرسازی نمی‌تواند نقش مؤثری در اداره کشور داشته باشد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب با اشاره به نقش جریان‌های سیاسی در شکل‌گیری دولت چهاردهم گفت: جریان‌های سیاسی و حامیان دولت در یک بزنگاه تاریخی برای آینده ایران وارد میدان شدند و هدف اصلی این حرکت، تقویت ایران، حفظ منافع ملی و ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور بود.

آهی با تأکید بر ضرورت تقویت دولت چهاردهم گفت: دولت از آن همه کسانی است که برای شکل‌گیری آن تلاش کردند و جریان‌های سیاسی حامی دولت باید به جای رویکرد سلبی، رویکردی ایجابی داشته باشند و برای افزایش کارآمدی دولت تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر نسبت به عملکرد دولت یا مدیران نقدی وجود دارد، این نقد باید در مسیر اصلاح امور و با هدف افزایش کارآمدی مطرح شود چرا که هدف نهایی باید ارائه خروجی بهتر برای مردم و کشور باشد.

آهی همچنین با اشاره به شرایط دشوار کشور و ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: امروز باید اولویت‌های اساسی کشور را دنبال کنیم و در کنار پیگیری مسائل اقتصادی و معیشتی، برای ایجاد ثبات و صلح نیز تلاش شود چرا که حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی بدون ایجاد شرایط مناسب برای ثبات و آرامش امکان‌پذیر نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش احزاب در نظارت بر عملکرد دولت را مهم دانست و گفت: احزاب باید پس از تشکیل دولت نیز فعال بمانند و به عنوان دیده‌بان دولت، ضمن حمایت از مسیرهای درست، ضعف‌ها را شناسایی و برای اصلاح آنها راهکار ارائه کنند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب تأکید کرد: حمایت از دولت به معنای چشم‌پوشی از ضعف‌ها نیست؛ بلکه حمایت واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که هم از اقدامات درست دفاع کنیم و هم برای اصلاح نقاط ضعف، مطالبه‌گری مسئولانه داشته باشیم.

آهی با بیان اینکه دولت چهاردهم برای تحقق اهداف خود به همراهی جامعه سیاسی و مدنی نیاز دارد، اظهار کرد: امروز باید ظرفیت احزاب را از فعالیت‌های مقطعی انتخاباتی فراتر ببریم و آنها را به بخشی مؤثر از فرآیند تصمیم‌سازی، نقد و اصلاح امور کشور تبدیل کنیم.

وی گفت: تقویت احزاب، گفت‌وگوی ملی، شایسته‌سالاری و افزایش مشارکت سیاسی می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و کارآمدی دولت کمک کند و این مسیر باید با هدف اصلی یعنی پیشرفت و منافع ایران دنبال شود.