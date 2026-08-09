به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی در دویست‌وسی‌امین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان که صبح یکشنبه برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی نقشِ کلیدیِ جریانِ اطلاع‌رسانی در جامعه دانست.

وی با اشاره به هماهنگی انجام شده جهت دعوت از خبرنگاران فعال در حوزه پوشش ۱۶۰ روزه حضور مردم در میادین، اظهار کرد: اگرچه امکان دعوت از تمامی فعالان پرتلاش این عرصه در صحن شورا فراهم نبود، اما این تجلیل نمادین، ادای احترامی به تمام کسانی است که در ماه‌های گذشته با مسئولیت‌پذیری در مسیر روشنگری نقش‌آفرینی کردند.

حمایت از خبرنگار شرط بقای حقیقت است

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، جایگاه خبرنگاری را خطیر و توأم با دشواری‌های فراوان دانست و تصریح کرد: واقعیت این است که خبرنگار زمانی می‌تواند رسالت خود را به درستی ایفا کند که زیرساخت‌های فعالیت حرفه‌ای برای او فراهم باشد. تا زمانی که دغدغه‌های معیشتی، نگرانی نسبت به آینده شغلی، مسکن و مسائل روزمره در زندگی خبرنگار وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که او با استقلال کامل و تعهدِ تمام‌عیار در مسیر حقیقت‌جویی گام بردارد.

نورصالحی ادامه داد: جامعه همواره با ابهامات و پرسش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو است که نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف است. خبرنگار در چنین شرایطی باید توانایی پی بردن به عمق مسائل را داشته باشد و حقیقت را بدون سوگیری به مردم منتقل کند؛ اما یافتن این حقیقت در حوزه‌های تخصصی اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کار ساده‌ای نیست و نیازمند آرامش خاطر، جسارت و مسئولیت‌پذیری است.

خطر خلاء خبری در سایه بی‌توجهی به خبرنگاران

وی با هشدار نسبت به تبعات بی‌توجهی به امنیت شغلی رسانه‌ها، افزود: شرایط کنونی شغلی خبرنگاری، آن‌گونه که باید برای فعالیت‌های راستی‌آزمایانه فراهم نیست. همین مسئله، خلائی ایجاد می‌کند که فضای مجازی را مستعد گسترش اخبار جعلی می‌سازد؛ در حالی که اگر حرفه خبرنگاری تقویت شود و خبرنگار بدون دغدغه و در فضایی استاندارد فعالیت کند، جامعه کمتر در معرض آسیب اطلاعات نادرست قرار خواهد گرفت.

نورصالحی با تأکید بر اینکه خبرنگاری از مشاغل سخت و زیان‌آور است، گفت: رسالت خبرنگاری صرفاً انتقال خبر نیست، بلکه تلاشی جدی برای دفاع از منافع جامعه و حقیقت است.

ادای احترام به شهدای خبرنگار غزه

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای خبرنگار، به‌ویژه خبرنگاران شهید غزه، تصریح کرد: جرم این خبرنگاران، اطلاع‌رسانی درباره ظلم و جنایات رژیم صهیونیستی بود. هدف قرار دادن حقیقت‌جویان فلسطینی توسط این رژیم نشان‌دهنده هراس آنان از روایتگری است؛ آنان به‌خوبی درک کرده بودند که رساندن صدای مظلومیت مردم فلسطین به جهان، کمتر از مجاهدت در میدان نبرد نیست.

نورصالحی در پایان، ضمن تبریک دوباره روز خبرنگار به فعالان این عرصه، ابراز امیدواری کرد که با فراهم شدن زمینه‌های فعالیت حرفه‌ای و استاندارد، خبرنگاران بتوانند با استقلال و مسئولیت‌پذیری، نقشِ پیشران خود را در رشد جامعه ایفا کنند.

وی همچنین در پایان این جلسه، درخشش نخبگان ایرانی در المپیاد جهانی هوش مصنوعی را که در رقابت با ۵۰۰ شرکت‌کننده به موفقیت دست یافتند، تبریک گفت.