رشد ۳۱ درصدی تولید شیر در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهمرده گفت: میزان تولید شیر در این استان با ثبت رقم ۱۰۳ هزار و ۹۰۱ تن در سال ۱۴۰۴، نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۳۱ درصدی داشته و این روند صعودی در چهار ماهه نخست امسال نیز ادامه یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: بررسی آمارهای تولیدات دامی استان نشان می‌دهد که مجموع تولید شیر از ۷۹ هزار و ۳۳۹ تن در سال ۱۴۰۲ به ۹۶ هزار و ۸۵۲ تن در سال ۱۴۰۳ و در نهایت به ۱۰۳ هزار و ۹۰۱ تن در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

وی بیان کرد: این آمار بیانگر رشد ۷ درصدی تولید شیر در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ و رشد ۳۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ است؛ موفقیتی که حاصل اجرای برنامه‌های حمایتی، ترویج دانش روز دامپروری و بهره‌گیری از ظرفیت دامداران استان است.

دهمرده با اشاره به تفکیک آمار تولیدات، تصریح کرد: بخش عمده این افزایش مربوط به تولید شیر گاو بوده که از ۵۴ هزار و ۱۹۹ تن در سال ۱۴۰۲ به ۷۷ هزار و ۴۱۳ تن در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و نقش محوری در جهش تولیدی استان ایفا کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در پایان تصریح کرد: تداوم این روند صعودی در تولید محصولات دامی، تأثیر مستقیم در تقویت امنیت غذایی منطقه، اشتغال‌زایی پایدار و بالندگی زنجیره تأمین لبنیات در سیستان و بلوچستان خواهد داشت.