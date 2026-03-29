آمریکا در معرض از دست دادن ده ها میلیارد دلار کشورهای حاشیه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه «آلترنت» در گزارشی نوشته است که کشورهای جنوب خلیج فارس به دولت آمریکا اطلاع دادهاند در صورت تداوم جنگ، ناچار خواهند شد دهها میلیارد دلار از سرمایههای خود را از بازار آمریکا خارج کنند.
بر اساس این گزارش، اعضای دولت دونالد ترامپ از هزینههای بسیار سنگین جنگ با ایران که به صدها میلیارد دلار میرسد، به شدت نگران شدهاند.
در همین حال آنچه بیش از همه موجب نگرانی شده، هشدار کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است که اعلام کردهاند اگر شرایط فعلی ادامه یابد، طی چند هفته آینده مجبور خواهند شد بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای خود را از آمریکا خارج کنند؛ رقمی که دهها میلیارد دلار برآورد میشود.
