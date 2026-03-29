  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

آمریکا در معرض از دست دادن ده ها میلیارد دلار کشورهای حاشیه خلیج فارس

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اعلام کرده‌اند اگر جنگ ادامه پیدا کند، ممکن است ده ها میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های خود را از اقتصاد آمریکا خارج کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه «آلترنت» در گزارشی نوشته است که کشورهای جنوب خلیج فارس به دولت آمریکا اطلاع داده‌اند در صورت تداوم جنگ، ناچار خواهند شد ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه‌های خود را از بازار آمریکا خارج کنند.

بر اساس این گزارش، اعضای دولت دونالد ترامپ از هزینه‌های بسیار سنگین جنگ با ایران که به صدها میلیارد دلار می‌رسد، به شدت نگران شده‌اند.

در همین حال آنچه بیش از همه موجب نگرانی شده، هشدار کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است که اعلام کرده‌اند اگر شرایط فعلی ادامه یابد، طی چند هفته آینده مجبور خواهند شد بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های خود را از آمریکا خارج کنند؛ رقمی که ده‌ها میلیارد دلار برآورد می‌شود.

کد مطلب 6786183
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها