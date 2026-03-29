نیویورک تایمز: به شدت از جنگ با ایران پشیمان خواهیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، رابرت سیگل روزنامه‌نگار و مجری رادیویی مشهوردر گفتگو با «ای. جی. دیون جونیور»، نویسنده و روزنامه‌نگار لیبرال آمریکایی و «مونا شارین»، نویسنده و تحلیلگر سیاسی شناخته شده محافظه‌کار، به بررسی سیاست های جنگی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران پرداخت.

جی. دیون و شارین در این گفتگو متفق القول اعلام کردند که «پشیمانی» آمریکا از جنگ افروزی در ایران تنها به ابعاد نظامی منحصر نخواهد بود، بلکه به دلیل «آسیب های ساختاری» است که این جنگ به نقش رهبری آمریکا در جهان وارد کرده است.

بر اساس اعلام این دو روزنامه نگار آمریکایی، واشنگتن از «ضامن ثبات جهانی» به «شریکی غیرمنتظره» تبدیل شده است که از متحدان خود باج‌گیری می‌کند و خارج از چارچوب قوانین بین‌المللی و حتی قانون اساسی داخلی خود عمل می‌کند و مردم آن نیز اعتماد خود را به حاکمیت از دست داده اند.

«ای. جی. دیون» در این گفتگو تصریح کرد که ترامپ رئیس جمهوری است که فاقد ثبات است. رفتارهای او بین تهدید نظامی و جستجوی مذاکرات برای آرام کردن بازارها و قیمت نفت در نوسان است و همین موضوع باعث شده حاکمیت آمریکا در برابر دشمنی باتجربه مانند ایران «غیرجدی» به نظر برسد.

از سوی دیگر، «مونا شارین»شرایط کنونی را «نقطه بحرانی ترامپیسم» نامید و افزود که مدافعان او دیگر نمی‌توانند ادعا کنند که او شطرنج سه‌بعدی بازی می‌کند، بلکه مشخص شده که او تصمیمیاتی «بداهه» می گیرد که منجر به اشتباهات فاحش در محاسبات استراتژیک شده است.

این دو روزنامه نگار با اشاره به خطرات جدی حاکمیت ترامپ در آمریکا بر ائتلاف ناتو اعلام کردند که وی به جای روح برادرانه و دموکراتیک، زبان معاملات تجاری را به کار گرفته و تعرفه‌های گمرکی را اعمال کرد و در خصوص مفید بودن ائتلاف ناتو ابراز تردید کرد.

دیون با استناد به وضعیت پنهان یا آشکار شورش متحدان اروپایی علیه آمریکا افزود که پیمان ناتو در «خطر جدی» قرار دارد.

مونا شارین نیز با اشاره به تهدید ترامپ برای حمله به گرینلند متعلق به دانمارک، به عنوان یک عضو ناتو به ابعاد دیگری از این تهدید اشاره و چنین تحولاتی را در روابط بین‌الملل غیرقابل تصور دانست.

گزارش این روزنامه آمریکایی می افزاید که ترامپ در خصوص جنگ با ایران، با متحدان خود مشورت نکرد، آن هم در شرایطی که آنها بیشترین آسیب را از توقف عرضه نفت و کود از طریق تنگه هرمز می‌دیدند. حتی کار به جایی رسید که وی، کر استارمر نخست‌وزیر انگلیس را به علت رد درخواست کمک خود مورد توهین و تحقیر قرار داد.

شارین معتقد است که این رفتار «ناپسند»، منجر به از دست دادن اعتماد اروپایی‌ها به وی شد و آنها را وادار کرد تا به طور جدی به دنبال «محیط‌های دوستانه‌تر» و اتکا به داخل در زمینه دفاعی باشند.

مونا شارین افزود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل کاهش حمایت کشورهای مختلف از آمریکا را درک کرده است، به همین علت سعی می‌کند تا آخرین لحظه دولت ترامپ را «بدوشد» تا به ایران، حزب‌الله و جنبش مقاومت اسلامی (حماس) آسیب بزند.

جی. دیون نیز در این زمینه هشدار داد که این مسیر شکافی را در سیاست آمریکا و نگاه افکار عمومی و بویژه نسل جوان آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی ایجاد می‌کند.

دیون در ادامه به سوگیری بسیاری از جمهوری خواهان علیه ترامپ اشاره کرده و افزود که حزب جمهوری‌خواه در حال کوچک شدن است تا به «حزب ترامپ» تبدیل شود. وی افزود که این نگرانی ها منجر به اخراج میانه‌روها و محافظه‌کاران سنتی از حزب شده و توانایی حزب را برای رقابت در انتخابات عمومی تضعیف کرد.

مونا شارین این وضعیت را یک «دور باطل» توصیف کرد و افزود که نظرسنجی‌هایی که حمایت از تصمیمات ترامپ در قبال ایران را نشان می‌دهند، تنها منعکس‌کننده نظرات کسانی هستند که خود را «جمهوری‌خواهان ماگا» می‌دانند.

این دو روزنامه نگار آمریکایی متفق القول اعلام کردند که «پشیمانی شدید آمریکا از جنگ در ایران» یک پیش بینی بدون دلیل نیست، بلکه نتیجه طبیعی از هم پاشیدن ائتلاف‌های بین‌المللی، افزایش تفرقه در جامعه آمریکا و تضعیف نهادهای قانون اساسی است.