مشارکت ۸ میلیون نفر در تظاهرات ضد ترامپ در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، برگزارکنندگان تظاهرات «نه به پادشاهان» در آمریکا اعلام کردند که حداقل ۸ میلیون نفر در اعتراضات گسترده علیه سیاستهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا این کشور شرکت کردهاند که این تعداد «بیسابقه» است.
این جنبش که بیش از ۳۳۰۰ تظاهرات را در ۵۰ ایالت آمریکا سازماندهی کرده بود، گفت که مشارکت عمومی در اعتراضات در سراسر کشور برگزار شده است، اما مقامات آمریکایی هیچ آمار رسمی در این خصوص منتشر نکردهاند.
بر اساس این گزارش، شهرهای بزرگی از جمله نیویورک، واشنگتن، فیلادلفیا و دالاس شاهد تظاهرات گستردهای بودند و در شهرهای دیگر نیز مشارکت فزایندهای در مقایسه تظاهرات اعتراض آمیز پیشین در ژوئن گذشته مشاهده شد که این افزایش گاه تا بالغ بر ۴۰ درصد بود.
در ایالت مینهسوتا که کانون تنش در سیاستهای مهاجرتی ترامپ محسوب میشود، تظاهراتی در مقابل ساختمان شهرداری در سنت پل برگزار شد. معترضان در این تظاهرات تصاویر شهروندانی را که امسال توسط نیروهای اداره مهاجرت و گمرک به ضرب گلوله کشته شده بودند، بالا بردند.
در نیویورک، هزاران نفر در منهتن تجمع کردند. رابرت دنیرو بازیگر آمریکا در این تظاهرات، ترامپ را «تهدیدی موجودیتی» برای آزادی مردم دانست. در واشنگتن نیز تظاهرات گسترده ای در میدان «نشنال مال» برگزار شد که با شعارهای ضد ترامپ همراه بود. تحرکاتی نیز در چندین ایالت دیگر از جمله تگزاس و مریلند برگزار شد.
وزارت امنیت داخلی آمریکا در واکنش به این اعتراضات میلیونی مدعی شد که گروهی متشکل از حدود ۱۰۰۰ «اغتشاشگر» یک ساختمان فدرال را در لس آنجلس محاصره کردند. بر اساس این گزارش دو نفر در این تظاهرات مسالمت آمیز که جمهوریخواهان آن را «ضد آمریکایی» توصیف کردند، بازداشت شدند.
این تظاهرات سومین تظاهرات اعتراض آمیز طی یک سال است و در تظاهرات پیشین نیز میلیونها نفر شرکت کرده بودند. تظاهرات اول این جنبش در سال گذشته با مشارکت بین ۴ تا ۶ میلیون نفر آغاز شد و در تظاهرات دوم جمعیت معترضان به حدود ۷ میلیون نفر افزایش پیدا کرد.
این تحرکات در حالی صورت می گیرد که طبق نظرسنجی رویترز، محبوبیت ترامپ به در سایه فراخوانها برای اعتراض به سیاستهای او، به ویژه در مورد مهاجرت و جنگ با ایران به کمتر از ۳۴ درصد رسیده است. میزان حمایت افکار عمومی آمریکا از سیاست های ترامپ بویژه در سایه جنگ افروزی در ایران به به پایینترین سطح خود از زمان ورود او به کاخ سفید رسیده است.
