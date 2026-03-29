تحقیر بن سلمان توسط ترامپ به روایت رسانه عربی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یمنی ۲۶ سپتامبر در گزارشی نوشت، سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خطاب به محمد بن سلمان ولی عهد عربستان یک اهانت آشکار به شمار می رود آن هم دقیقا بعد از شکست سنگینی که نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی سلطان واقع در ریاض مقابل موشک های ایرانی متحمل شدند.

در این گزارش آمده است، ترامپ در یک نشست اقتصادی با حضور وزیر دارایی عربستان، به صورت علنی و با لحنی تحقیر آمیز سخنانی را خطاب به بن سلمان مطرح کرد و از او خواست پول های بیشتری در برابر حمایت نظامی! بدهد.

ترامپ با لحنی تحقیرآمیز و با ادبیاتی زشت مانند «ولیعهد عربستان باید نشیمنگاه من را ببوسد» گفت «او فکر نمی‌کرد چنین چیزی اتفاق بیفتد. فکر نمی‌کرد مجبور شود از من تملق‌گویی کند. واقعاً این‌طور فکر نمی‌کرد... اما حالا مجبور است با من رفتار خوبی داشته باشد. به او بگویید بهتر است با من خوب رفتار کند. او به این کار نیاز دارد.»

وی با لحنی تمسخر آمیز به مذاکرات گذشته خود با بن سلمان اشاره کرد و گفت: زمان عذرخواهی تمام شده، وعده های مشروطی که بن سلمان در خصوص پیوستن به یک سری توافقنامه ها یا ورود به جنگ ارائه داده بود دیگر مقبول نیست.

در این گزارش تاکید شده است، تحلیلگران معتقدند این سخنان بیانگر یک تحول جدید در روابط میان عربستان و آمریکا است. ترامپ دیگر به دنبال ائتلاف گذشته خود نیست بلکه به دنبال تسلیم کامل و دریافت مستقیم هزینه های جنگ فرسایشی است که کشورش آن را به راه انداخته است.

با افزایش تعداد تلفات و زخمی ها در میان نظامیان آمریکایی و فشارهای داخلی ترامپ ممکن است ترامپ به فکر اعمال فشارهای بیشتری بر همپیمانان خود در حوزه خلیج فارس بیافتد. در حال حاضر آن چتر حمایتی و محافظتی مورد ادعای آمریکا در قبال کشورهای عربی منطقه نیز مورد شک و تردید قرار گرفته است.