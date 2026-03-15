روایت گاردین از کابوس و خشم کشورهای عربی از آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، سانام وکیل، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در مرکز چتم هاوس با اشاره به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اعلام کرد که این بدترین کابوس برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است. این جنگ آنها نیست، ولی هزینه های آن را به دوش میکشند.
گاردین افزود که کشورهای خلیج فارس با وجود اینکه آغازگر جنگ در منطقه نبودهاند، اما پیامدهای آن را متحمل میشوند. در حالی که خسارات اقتصادی و فشارهای امنیتی این جنگ بر کشورهای خلیج فارس رو به افزایش است، آنها خشم و سرخوردگی فزایندهای از آمریکا پیدا کرده اند.
این مقاله می افزاید: بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و عمان طی چندین دهه به آمریکا اجازه دادهاند تا پایگاههای نظامی و زیرساختهایی را در این کشورها ایجاد کند یا به خاک آنها دسترسی داشته باشد. آنها در این مدت از بزرگترین خریداران تسلیحات و فناوری آمریکایی بودهاند و آمریکا را به عنوان «نزدیکترین و مهمترین شریک نظامی و حامی منطقه خلیج فارس» می دانستند.
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نگران این موضوع هستند که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، عمداً مذاکرات دیپلماتیک صلحآمیز را متوقف کرده و خاورمیانه را به جنگ کشانده و آن را در معرض خطر بزرگی قرار داده است.
خالد المزینی، دانشیار علوم سیاسی و روابط بینالملل در دانشگاه زاید در ابوظبی میگوید: ایران این جنگ را آغاز نکرد، بلکه این تهدید پس از اعلام جنگ آمریکا به واقعیت پیوست.
وی در عین حال که حملات ایران به برخی کشورهای عربی را محکوم کرد، این پیام را برای آمریکاییها و اسرائیلیها مخابره کرد که باید راهی برای پایان دادن به جنگ پیدا کنند، چون این جنگ کشورهای عربی نیست.
در نتیجه اعلام جنگ و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بخش هوانوردی منطقه تحت محدودیتهای شدید قرار گرفته و میلیاردها دلار خسارت به شرکتهای هواپیمایی وارد کرده است.
همچنین بسته شدن تنگه هرمز به عنوان تنها گذرگاه دریایی که خلیج فارس را به آبهای آزاد متصل میکند و یک پنجم از عرضه انرژی جهانی از آن عبور میکند، منجر به کاهش شدید صادرات نفت و گاز شده است که اقتصاد کشورهای خلیج فارس را تأمین مالی میکند. کارشناسان تخمین میزنند که خسارات روزانه در صادرات نفت بین ۷۰۰ میلیون تا ۱.۲ میلیارد دلار است.
از سوی دیگر، کشوری مانند بحرین با بحران اقتصادی مواجه است و اعتبار امارات نیز در زمینه گردشگری و سرمایهگذاری غربی به شدت آسیب دیده است.
تحلیلگران تأکید میکنند که بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس اکنون خود را در موقعیتی متناقض میبینند، زیرا از یک سو تلاش میکنند شدت جنگ را کاهش دهند و از سوی دیگر آمریکا را برای پایان دادن به جنگ علیه ایران تحت فشار بگذارند.
سانام وکیل، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در چتم هاوس در این رابطه می افزاید که کشورهای خلیج فارس مدتها به دنبال ایجاد یک مشارکت امنیتی با آمریکا مشابه با ائتلاف آمریکا و اسرائیل بودهاند، اما اکنون دریافتهاند که این امر هرگز محقق نخواهد شد.
