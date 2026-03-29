باشگاه مدیریت رسانه یونسکو، ترور خبرنگاران را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته عکاسان و خبرنگاران آسیب دیده از جنگ ِباشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ـ ایران با صدور بیانیه اقدام رژیم صهیونیستی علیه جریان آزاد اطلاعات و ترور و شهادت خبرنگاران شبکه‌های المنار و المیادین در لبنان را بشدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است:

«بار دیگر تشت رسوایی رژیم غاصب و سفاک صهیونیستی علیه جریان آزاد اطلاعات و حق دسترسی همگان به اطلاعات بر زمین افتاد و صدای رسوایی این غده سرطانی بلند شد. ترور و شهادت خبرنگاران در رویه پیشین این رژیم نیز پررنگ بوده و آمار شهدای خبرنگار و اصحاب رسانه، پس از ۷ اکتبر نشانگر عدم پایبندی ذاتی آنها به قوانین بین‌المللی است.

این بیانیه نه تنها در راستای محکومیت این اقدام و حتی حملات متعدد به رسانه‌های مقاومت طی سالیان اخیر و جنگ ۱۲ روزه و رمضان و شهادت برخی اصحاب رسانه در ایران بوده است، بلکه در پی یادآوری این مهم است که رژیم غاصب به آزادی رسانه و آگاه سازی از بنیاد اعتقادی ندارد.

این رژیم با کشتار خبرنگاران و حمله به رسانه‌ها تنها یک صدا را به جهان مخابره کرده و آنهم این است که رسانه‌ها تا جایی که منافع آنها را تأمین کنند آزاد هستند. این رویه در سانسور شدید اتفاقات جنگ اخیر در اراضی اشغالی و اخراج خبرنگاران آزاد از این منطقه نیز نمایان بوده است.

از سوی دیگر حمله به خبرنگاران، نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی مندرج در معاهدات ۱۹۴۹ ژنو و مصداق آشکار جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت نیز هست.

لذا با عنایت به آنچه مورد اشاره قرار گرفت باید تاکید شود که خوش باورانی که تصور می‌کنند آمریکا، رژیم صهیونیستی و بازوهای جنگی آنها در قالب‌های ظاهراً رسانه‌ای، در پی مخابره حقیقت هستند و به این مهم اعتقاد دارند، بدانند این خط باطل امروز در جهان همه‌چیز را در ظرف منافع نامشروع خود تعریف کرده و از هیچ جنایتی در این زمینه حتی نسبت به طیف دارای مصونیت یعنی خبرنگاران فروگذار نمی‌کنند.

در پایان خطاب به نهادهای مدنی و قانونی حمایت از خبرنگاران و رسانه ها در عرصه بین المللی باید تاکید کرد که اگر امروز نقطه درست کنش‌گری خود را انتخاب نکنید و وظیفه تاریخی تان مبنی بر محکومیت این جنایات و حمایت از خبرنگاران را پی نگیرید، نام شما با عملی تاریخی تان در یادها خواهد ماند.»