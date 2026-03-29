سفر ۴۴ هزار مسافر به تویسرکان در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید شماعی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مردمی حمایت و پشتیبانی از دفاع مقدس شهرستان به تشریح آخرین وضعیت فعالیت‌های نوروزی این شهرستان پرداخت و اظهار کرد: بر اساس آمارهای ثبت‌شده، تویسرکان از نظر تعداد مسافران نوروزی نسبت به جمعیت، رتبه دوم استان را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه حدود ۴۴ هزار مسافر در ایام نوروز وارد شهرستان تویسرکان شدند، ادامه داد: با وجود حجم بالای مهمانان، تأمین اقلام اساسی و خدمات زیرساختی بدون مشکل انجام شده است.

فرماندار شهرستان تویسرکان درباره شرایط ترافیکی و کالبدی شهر افزود: ساختار خطی تویسرکان باعث افزایش حجم تردد و ایجاد تراکم در برخی نقاط شده و این موضوع نیازمند توجه ویژه است.

وی با اشاره به مصوبات شورای ترافیک شهرستان بیان کرد: نصب چند چراغ راهنمایی در نقاط پرتردد شهر به تصویب رسیده، اما به‌دلیل محدودیت منابع مالی تاکنون اجرا نشده است و باید برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی شود.

شماعی همچنین با تاکید بر حضور پررنگ شهروندان در شب‌های اخیر گفت: مشارکت عمومی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و مردم برای پیشبرد امور شهرستان ضرورتی انکارناپذیر است.