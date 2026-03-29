فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به تعطیلات نوروز، ۶۵ درصد از ظرفیت کلی اقامتگاههای بومگردی استان برای پذیرش میهمانان نوروزی تکمیل و آماده ارائه خدمات شده است.
دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر ایلام افزود: با توجه به اهمیت ایام نوروز به عنوان فرصتی برای سفر و گردشگری، ستاد اجرایی خدمات سفر استان ایلام، تمهیدات لازم را برای اسکان و پذیرایی از مسافران نوروزی در دستور کار قرار داده است.
شریفی تصریح کرد: در همین راستا اقامتگاه های بومگردی با تکمیل ۶۵ درصد از ظرفیت کلی میزبان مسافران و گردشگران نوروزی هستند.
وی با تأکید بر تلاشهای انجام گرفته برای اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده در این اقامتگاهها، افزود: هدف ما این است که مسافرانی که استان ایلام را برای تعطیلات نوروز انتخاب میکنند، اقامتی راحت و دلنشین را تجربه کنند. این ۶۵ درصد ظرفیت تکمیل شده، حاصل آمادهسازی و نظارتهای لازم بوده تا از استانداردهای لازم برخوردار باشند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام بیان کرد که هماهنگیهای لازم با سایر دستگاههای عضو ستاد خدمات سفر برای ارائه خدمات جامع به گردشگران در حال انجام است و امیدواریم نوروز ۱۴۰۵، شاهد حضور پرشور مسافران در استان ایلام و تجربهای بهیادماندنی برای آنان باشیم.
نظر شما