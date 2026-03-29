تحویل خون تمام بیماران تالاسمی کشور پیش از تعطیلات نوروز 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، احمد قرهباغیان گفت: با برنامهریزی انجامشده، خون مورد نیاز بیماران تالاسمی که نیازشان به خون همیشگی است، پیش از شروع تعطیلات نوروزی تأمین و به مراکز درمانی تحویل داده شد.
وی با اشاره به موفقیتهای اخیر در زمینه تأمین خون، افزود: پویش «صف همدلی» در طول جنگ رمضان با موفقیت کامل به پایان رسید و منجر به افزایش قابلتوجه ذخایر خونی کشور در جنگ رمضان شد.
قرهباغیان ادامه داد: پس از تجربه موفق پویش صف همدلی، پویش ملی "سفر سرخ" نیز هماکنون با هدف جذب مسافران نوروزی در زمینه اهدای خون در حال اجرا است.
وی ضمن تشکر از تمامی اهداکنندگان خون، گفت: کمک مردم شریف ایران، امنیت خون بیماران را در ایام تعطیلات تضمین خواهد کرد و این همدلی اجتماعی، مایه افتخار ما است.
وی همچنین از همه شهرواندان بهویژه مسافران نوروزی درخواست کرد تا در صورت امکان، با مشارکت در پویش ملی سفر سرخ، ضمن حضور در مراکز اهدای خون شهرهای مقصد مسافرتشان، با اهدای خون خود، بیماران را یاری کنند.
گفتنی است از میان استانهای کشور، استانهای مازندران، گیلان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان بیشترین آمار بیماران تالاسمی را دارا هستند.
