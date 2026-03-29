خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: نوروز که از راه می‌رسد، مازندران فقط مقصد طبیعت‌گردان نیست؛ بناهای تاریخی این استان نیز جان تازه‌ای می‌گیرند و روایتگر پیوند عمیق مردم با هویت و گذشته‌شان می‌شوند؛ جایی که صدای خنده گردشگران با زمزمه تاریخ در هم می‌آمیزد.

نوروز در مازندران فقط بوی شکوفه‌های بهار نارنج و صدای موج دریا نیست؛ در دل این استان، تاریخ نیز نفس می‌کشد. از عمارت‌های صفوی تا خانه‌های گلی و ساده‌ای که روزگاری مأمن اندیشه و شعر بوده‌اند، همه در این روزها میزبان مسافرانی هستند که آمده‌اند تا گذشته را لمس کنند.

در روزهای ابتدایی سال، وقتی جاده‌ها مملو از خودروهایی است که به سمت شمال روانه‌اند، مقصد بسیاری تنها جنگل و دریا نیست؛ بناهای تاریخی مازندران نیز سهم قابل توجهی از این اشتیاق نوروزی دارند. حضور خانواده‌ها، جوانان، کودکان و حتی گردشگران خارجی در این فضاها، حال‌وهوایی متفاوت به این اماکن بخشیده است؛ حال‌وهوایی که ترکیبی از شادمانی، کنجکاوی و احترام به گذشته است.

استقبال گردشگران از بناهای تاریخی

در همین رابطه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از استقبال قابل توجه گردشگران از پایگاه‌های تاریخی و جهانی استان خبر می‌دهد.

حسین ایزدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایش مستمر فعالیت‌های نوروزی در سطح استان اظهار می‌کند: با تلاش همکاران و مدیران پایگاه‌ها، روند خدمات‌رسانی به مسافران با دقت و حساسیت بالایی در حال انجام است.

او می‌گوید: طبق آمارهای تجمیعی از ابتدای سال تا پایان روز هشتم فروردین‌ماه، حدود ۳۶۰۰ گردشگر از سه پایگاه کلیدی استان شامل مجموعه عباس‌آباد بهشهر، پایگاه میراثی یوش و مجموعه تاریخی فرح‌آباد بازدید کرده‌اند.

آماری که هرچند در ظاهر عددی ساده است، اما در بطن خود روایتگر علاقه‌ای عمیق به هویت تاریخی و فرهنگی کشور است.

عباس‌آباد؛ جایی که تاریخ در دل طبیعت جاری است

در مجموعه تاریخی عباس‌آباد، آب و معماری دست در دست هم داده‌اند تا تصویری کم‌نظیر خلق کنند. دریاچه‌ای که انعکاس آسمان را در خود دارد و بنایی که گویی از دل تاریخ سر برآورده، حالا میزبان خانواده‌هایی است که روی سکوها نشسته‌اند، عکس یادگاری می‌گیرند و درباره گذشته این مکان پرس‌وجو می‌کنند.

صدای راهنمایان گردشگری که از تاریخچه این مجموعه می‌گویند، با خنده کودکان و صدای دوربین‌ها در هم می‌آمیزد. برخی از گردشگران با دقت به جزئیات معماری نگاه می‌کنند و برخی دیگر، تنها از حضور در فضایی که قرن‌ها قدمت دارد، لذت می‌برند.

یکی از گردشگران که به همراه خانواده‌اش از تهران به این منطقه آمده، می‌گوید: «ما هر سال شمال می‌آییم، اما امسال تصمیم گرفتیم بیشتر جاهای تاریخی را ببینیم. حس عجیبی دارد؛ انگار به گذشته سفر می‌کنیم.»

یوش؛ خانه‌ای که هنوز نفس می‌کشد

در روستای یوش، خانه‌ای ساده اما پرمعنا، پذیرای علاقه‌مندان به شعر و ادبیات است. خانه‌موزه نیما یوشیج در این روزها حال‌وهوای دیگری دارد. بازدیدکنندگان آرام‌تر قدم برمی‌دارند، گویی می‌دانند اینجا باید سکوت را رعایت کرد.

در حیاط خانه، عده‌ای روی نیمکت‌ها نشسته‌اند و به توضیحات راهنما گوش می‌دهند. برخی از بازدیدکنندگان اشعاری از نیما را زیر لب زمزمه می‌کنند و برخی دیگر، با نگاه به اتاق‌ها، سعی دارند زندگی شاعر را تصور کنند.

محمدی دختری دانشجو که برای نخستین بار به یوش آمده، می‌گوید: همیشه در کتاب‌ها درباره نیما خوانده بودم، اما دیدن خانه‌اش حس دیگری دارد. اینجا می‌فهمیم که شعر از کجا آمده است.

فرح‌آباد؛ شکوهی که هنوز پابرجاست

در مجموعه تاریخی فرح‌آباد نیز، نشانه‌های معماری باشکوه گذشته همچنان چشم‌نواز است. ستون‌ها، دیوارها و بقایای بناها، هرکدام داستانی از دوران صفوی را روایت می‌کنند.

گردشگران در میان این سازه‌ها قدم می‌زنند، عکس می‌گیرند و گاه با تعجب از خود می‌پرسند که چگونه چنین بناهایی در آن دوران ساخته شده است. حضور راهنمایان و تابلوهای اطلاع‌رسانی، به درک بهتر این فضا کمک کرده و تجربه بازدید را غنی‌تر ساخته است.

نوروز؛ فرصتی برای آشتی با هویت

مهدی اسحاقی معاون گردشگری میراث‌فرهنگی مازندران با تأکید بر اهمیت این استقبال مردمی می‌گوید: این حجم از بازدید نشان‌دهنده علاقه عمیق مردم به هویت تاریخی و فرهنگی ایران است.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر ۱۷ میلیون مسافر به استان گفت: پایگاه‌های تاریخی استان با رعایت کامل پروتکل‌های حفاظتی و نظارت مستمر، تلاش کرده‌اند میزبانی شایسته‌ای از مسافران داشته باشند.

او همچنین به اهمیت مدیریت این حجم از گردشگر اشاره کرده و می‌افزاید: تمامی مدیران پایگاه‌ها و موزه‌ها موظف به ارائه گزارش‌های روزانه هستند تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای حفظ و نگهداری این آثار ارزشمند انجام شود.

روایت مردم؛ از شوق تا مسئولیت

در گفت‌وگو با گردشگران، نکته‌ای مشترک به چشم می‌خورد: احساس تعلق. بسیاری از آن‌ها معتقدند بازدید از بناهای تاریخی تنها یک تفریح نیست، بلکه نوعی مسئولیت فرهنگی است.

مرد میانسالی که به همراه فرزندانش از ساری به فرح‌آباد آمده، می‌گوید: ما باید این مکان‌ها را به بچه‌هایمان نشان بدهیم. اگر آن‌ها گذشته را نشناسند، آینده را هم درست نمی‌سازند.

وی که خود را جعفری معرفی می‌کند می‌گوید: دوست دارم فرزندم بداند که این کشور چه تاریخ بزرگی دارد. این‌ها فقط سنگ و دیوار نیست، بخشی از هویت ماست.

تاریخ در برابر تهدیدها؛ هویتی که از بین نمی‌رود

در میان این شور و شوق نوروزی، واقعیتی تلخ نیز وجود دارد؛ در دنیایی که گاه جنگ و خشونت حتی به بناهای تاریخی رحم نمی‌کند، میراث فرهنگی نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

با این حال، آنچه در مازندران و دیگر نقاط ایران دیده می‌شود، چیزی فراتر از یک بنای فیزیکی است. این آثار، نماد هویتی هستند که در ذهن و دل مردم ریشه دارد. حتی اگر دشمنان در جنگ‌ها، بناها را هدف قرار دهند، نمی‌توانند این هویت کهن را از بین ببرند.

حضور پررنگ مردم در این مکان‌ها، خود پاسخی روشن به این تهدیدهاست؛ پاسخی که می‌گوید تاریخ، تنها در سنگ‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه در حافظه جمعی یک ملت زنده است.

نوروزی که در تاریخ جاری است

نوروز در مازندران، فقط آغاز بهار طبیعت نیست؛ آغاز دوباره‌ای برای پیوند با گذشته است. در میان دیوارهای کهن، در کنار درختان قدیمی و در انعکاس آب‌های آرام، می‌توان ردپای نسلی را دید که آمده تا تاریخ را دوباره زندگی کند.

اینجا، در این روزهای بهاری، بناهای تاریخی تنها مکان‌هایی برای بازدید نیستند؛ آن‌ها به صحنه‌ای برای حضور، گفتگو، یادگیری و حتی امید تبدیل شده‌اند. امید به اینکه این میراث، همچنان باقی بماند و نسل‌های آینده نیز بتوانند در همین فضاها، حال خوش نوروز را تجربه کنند.