به گزارش خبرگزاری مهر، ایرانسل با ارائه راهکار دفتر کار ابری «یلوآفیس (Y’ello Office)» به کسب‌وکارها، از رایگان شدن فاز نخست این سرویس با توجه به شرایط فعلی کشور، برای مدت محدود خبر داد.

دفتر کار ابری یلوآفیس با فراهم کردن ابزارهای مدیریت کارهای سازمانی و همکاری تیمی، این امکان را ایجاد می‌کند که فرآیندهای کاری، به‌صورت مجازی، ساده‌تر و منظم‌تر انجام شود.

یلوآفیس، دارای سرویس‌های آنلاین و ابری بومی مختلف برای همکاری تیمی و ارتباطات برون سازمانی است. از جمله سرویس‌های قابل ارائه در یلوآفیس می‌توان به راهکارهای ارتباط تیمی، زیرساخت ابری، مدیریت وظایف تیمی، مدیریت پروژه، امضای دیجیتال، مدیریت جلسه و ویدیو کنفرانس، برای کسب‌وکارها و سازمان‌ها اشاره کرد.

کسب‌وکارها می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات دفتر کار ابری یلوآفیس، به وب‌سایت yelloffice.ir مراجعه کنند.