ترافیک سنگین در محور چالوس

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ ناصر قلینیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: اکنون ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، در محدودههای میانک، مجلار و هریجان سنگین است و در مسیر جنوب به شمال نیز در محدوده سیاهبیشه ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی افزود: تردد در سایر محورهای اصلی از جمله هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.
سرهنگ قلینیا درباره وضعیت جوی محورهای کشور گفت: در محورهای شمالی، بهویژه در ارتفاعات، بارش پراکنده باران گزارش شده است.
همچنین در برخی محورهای استانهای تهران، کردستان، قزوین، سمنان، مازندران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، گلستان، زنجان، ایلام و کرمانشاه بارش باران جریان دارد.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا به محورهای مسدود شریانی اشاره کرد و افزود: محورهای چابهار–بریس و بوشهر–دیر تا اطلاع بعدی مسدود هستند.
وی درباره محورهای مسدود غیرشریانی گفت: محورهای پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت، جاسک–بشاگرد، زرآباد–چاهان، دلگان–جلگه، بندرخمیر–سهراهی منبع آب (جاده قدیم بندرعباس)، شهرکرد–مسجدسلیمان، کمربندی یاسوج–اصفهان، سهراهی زرنه–سومار، بمپور–جلگه، جلگه–چاه اسحاق و محور مرزی ریمدان مسدود است.
سرهنگ قلینیا ادامه داد: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سیسخت–پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازک–بلده نیز بهدلیل شرایط فصلی همچنان دارای انسداد هستند و رانندگان باید پیش از سفر از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند.
