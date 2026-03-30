۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

تداوم ترافیک سنگین در محور چالوس و انسداد ۸ محور شریانی

مرکز مدیریت راه‌های کشور صبح روز دوشنبه دهم فروردین ماه از ترافیک سنگین در برخی مقاطع مسیر رفت و برگشت محور چالوس و انسداد ۸ محور شریانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، در صبح روز دوشنبه دهم فروردین ماه ۱۴۰۵، ترافیک وسایل نقلیه در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و شمال به جنوب حد فاصل مجلار و مکارود در محور چالوس سنگین است.

بر پایه این گزارش، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه‌های تهران - پردیس و قزوین - رشت، آزادراه تهران - شمال و همچنین هراز روان است.

محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

برف و باران در برخی از محورهای مواصلاتی استان‌های کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، لرستان، زنجان و همدان، کرمانشاه در حال باریدن است. همچنین محورهای کرمان و سیستان و بلوچستان با وزش باد همراه است.

محورهای چابهار - بریس، بوشهر - دیر، پونل - خلخال، پاتاوه - دهدشت، جاسک - بشاگرد، زرآباد - چاهان، دلگان - جلگه، کمربندی یاسوج - جلگه، جلگه - چاه اسحاق، بادوله-بامنیر مسدود هستند.

همچنین محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت) و وازک - بلده دارای انسداد فصلی هستند.

علی فروزانفر

