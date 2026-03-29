۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

اموال دست اندرکاران شبکه‌های تروریستی ماهواره‌ای ضبط و توقیف شد

اموال دست اندرکاران شبکه‌های ماهواره‌ای وابسته به دولت‌ها و سرویس‌های جاسوسی صهیونیستی و غربی که در دو جنگ تحمیلی اخیر در ایران نقش موثری ایفا کرده بودند، با دستور قضایی توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه‌های ماهواره‌ای وابسته به دولت‌ها و سرویس‌های صهیونیستی و غربی با تعریف کار ویژه سفیدشویی و توجیه جنایت‌های آمریکایی-صهیونیستی علیه مردم غیر نظامی ایران اسلامی نقاب نفاق و دشمنی خود را بیش از گذشته کنار زده‌اند.

این شبکه‌های ماهواره‌ای با نفوذ در میان عده‌ای از عناصر خودفروخته و وطن فروش در داخل تمام تلاش خود را برای جمع آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های تروریست حمله کننده به خاک جمهوری اسلامی به کار بسته‌اند.

در همین رابطه و با توجه به نقش مخرب و جاسوسی این شبکه‌ها با توجه به گزارش دریافتی، اموال دست اندرکاران این شبکه‌های ماهواره‌ای تروریستی در داخل کشور شناسایی و دستور ضبط و توقیف آنها صادر شده است.

این گزارش حاکی است با تکمیل گزارش مورد اشاره مقام قضایی نسبت به مصادره اموال دست اندرکاران این شبکه‌های تروریستی اقدام خواهد کرد.

محمد رضازاده

    • IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      لطفا و خواهشا علاوه بر توقیف و مصادره اموال این موجودات منحوس بلافاصله نسبت به تشکیل دادگاه و صدور حکم اشد مجازات و اعدام این ویروس های منحوس اقدام فرمایید ‌. کش دادن و به گریه های مصنوعی و قطعا توبه حیله گرانه آنان رحم کردن را کنار بگذارید . پدران و مادران فرزند از دست داده ، فرزندان پدر و مادر از دست داده و خانواده های کامل شهید شده را فراموش نکنید که به دست همین ویروس های منحوس مستقیما یا با جاسوسی انان شهید شده اند
    • IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      مرگ بر وطن فروش
    • IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      دشمنان اعلام کردند چندین هزار دیش ماهواره ای استارلینگ به عوامل و جاسوسان و همکاران خود در ایران تحویل داده ایم تا به ما در حمله به اهداف نظامی کمک کنند.
    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      سلام . مدارا کردن با جاسوس یعنی خیانت به جان و مال مردم سرنوشت این کشور

