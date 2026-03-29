به گزارش خبرگزاری مهر، شبکههای ماهوارهای وابسته به دولتها و سرویسهای صهیونیستی و غربی با تعریف کار ویژه سفیدشویی و توجیه جنایتهای آمریکایی-صهیونیستی علیه مردم غیر نظامی ایران اسلامی نقاب نفاق و دشمنی خود را بیش از گذشته کنار زدهاند.
این شبکههای ماهوارهای با نفوذ در میان عدهای از عناصر خودفروخته و وطن فروش در داخل تمام تلاش خود را برای جمع آوری اطلاعات به نفع ارتشهای تروریست حمله کننده به خاک جمهوری اسلامی به کار بستهاند.
در همین رابطه و با توجه به نقش مخرب و جاسوسی این شبکهها با توجه به گزارش دریافتی، اموال دست اندرکاران این شبکههای ماهوارهای تروریستی در داخل کشور شناسایی و دستور ضبط و توقیف آنها صادر شده است.
این گزارش حاکی است با تکمیل گزارش مورد اشاره مقام قضایی نسبت به مصادره اموال دست اندرکاران این شبکههای تروریستی اقدام خواهد کرد.
نظر شما