به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه عاشورا آمده است:

یک نفر از این مزدوران وطن‌فروش ضمن ارتباط با شبکه صهیونیستی اینترنشنال به ارسال اطلاعات محل اصابت‌ها اقدام کرده است.

یک مزدور دیگر ضمن ارتباط با گروهک تروریستی منافقین قصد ارسال اطلاعات اماکن مهم استان به سرپل نفاق در خارج از کشور را داشت.

یک نفر دیگر از این افراد عضو یک هسته از گروهک‌های سلطنت طلب خارج از کشور بود و برای اجرای ماموریت در استان از مرز نوردوز وارد ایران و شهر تبریز شده بود که به محض ورود دستگیر شد.

سه نفر دیگر از افراد دستگیر شده نیز ضمن ارتباط گیری و همکاری با سرویس اطلاعاتی موساد، مختصات مناطق نظامی استان را جمع آوری و مستقیم به این سرویس ارسال کرده است.

این اقدامات با کمک گزارش‌های مردمی به سامانه تلفنی ۱۱۴ صورت گرفته است. این سازمان از مردم خواست ضمن ادامه حضورشان در خیابان، موارد مشکوک را به سامانه تلفنی ۱۱۴ گزارش کنند.