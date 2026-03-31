۱۰ نفر از عناصر مزدور وطن فروش مسلح در تبریز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی روز سه شنبه اعلام کرد: ماموران پلیس شهرستان تبریز در چند عملیات منسجم و هماهنگ تعداد ۱۰ نفر از عناصر مزدور وطن فروش را دستگیر کردند.

این مرکز ادامه داد: ۶ نفر از این وطن فروش ها از محل استقرار نیروهای امنیتی و نیز محل های بمباران شده توسط دشمن عکس و فیلم تهیه و به شبکه های معاند ارسال می‌کردند و ۴ نفر از متهمان نیز برای دشمن جاسوسی می کردند.

این گزارش حاکی است که از متهمان یک دستگاه ماهواره استارلینگ و ۴ قبضه اسلحه گرم کشف شد.

این مرکز با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شدند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را با شماره های ۱۱۰ و ۱۱۶ در جریان گذاشته یا به نزدیکترین محل حضور پلیس مراجعه و اطلاع دهند.