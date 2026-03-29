به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی ظهر روز یکشنبه در نشست با کارکنان بیمه سلامت خراسان شمالی که در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه هزینه‌های درمانی و پشتیبانی سازمان نیز افزایش یافته که این موضوع نیازمند مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی مدون است.

وی با اشاره به میانگین بالای اقلام نسخه‌های پزشکی، گفت: در حالی که میانگین تعداد اقلام دارویی در هر نسخه باید ۲ قلم باشد، این عدد در میانگین کشوری به ۴.۳ رسیده که هزینه‌بر است.

ناصحی همچنین به میانگین تعداد آزمایش‌های تجویزی اشاره کرد و افزود: میانگین تعداد آزمایش‌های تجویزی در کشور ۱۰.۵ قلم است که برای پزشکان عمومی رقمی بالاست.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: بسیاری از این آزمایش‌ها بدون ضرورت انجام می‌شود و علاوه بر تحمیل هزینه به بیمار، بار مالی سنگینی بر نظام سلامت کشور وارد می‌کند.

وی با تأکید بر وجود ساختار فیزیکی و نیروی انسانی کارآمد در نظام سلامت، راهکار اصلی برای کاهش فشار مالی را در کاهش دورریزها دانست.

ناصحی تصریح کرد: اگر بتوانیم حجم آزمایش‌ها و داروهای غیرضروری را کاهش دهیم، اعتبار صرفه‌جویی شده می‌تواند صرف موارد ضروری‌تر و ارائه خدمات بهتر به بیماران شود.

وی به پرداخت تعرفه‌های جدید در بخش علوم پزشکی از فروردین ماه اشاره کرد و گفت: با درصدی افزایش، شاهد بهبود نقدینگی در این بخش خواهیم بود که این خود گامی مهم در جهت ارتقاء خدمات درمانی است.

ناصحی همچنین از رایگان شدن خدمات خاصی برای بیماران مزمن خبر داد و گفت: اکنون سمعک، کاشت حلزونی و خدمات ناباروری برای بیماران مزمن به صورت رایگان ارائه می‌شود.