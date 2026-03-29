عزیزی: پلیس فتا شیروان ۴ میلیارد ریال کلاهبرداری را بازگرداند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ سیدسعید عزیزی اظهار کرد: در هفته اول نوروز امسال، مجموعاً مبلغ چهار میلیارد و دویست میلیون ریال از شهروندان این شهرستان از طریق لینکهای جعلی در بستر اینترنت کلاهبرداری شده بود.
وی افزود: با تلاش شبانهروزی کارشناسان پلیس فتا، موفق شدیم بخش قابل توجهی از این وجوه را شناسایی کرده و در نهایت آن را به حساب مالباختگان بازگردانیم.
فرمانده انتظامی شیروان تأکید بر لزوم افزایش آگاهیهای عمومی در حوزه فضای مجازی، تصریح کرد: شهروندان گرامی باید همواره مراقب لینکهای ارسالی ناشناس و جعلی باشند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را در سریعترین زمان ممکن از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای پلیس فتا اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
نظر شما