ریزش کوه باعث ترافیک سنگین در محور ایلام-مهران شد

سرهنگ ایرج مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل ریزش کوه در محدوده چم‌آب، ترافیک محور مهران – ایلام بسیار سنگین است و موجب پس‌زدن طولانی ترافیک در مسیر شده است.

وی بیان کرد: گشت‌های پلیس‌راه و عوامل راهداری در محل حضور دارند و عملیات پاک‌سازی و ایمن‌سازی ادامه دارد، اما عبور از این محور با تأخیر قابل توجه همراه خواهد بود.

وی اضافه کرد: پلیس‌راه از رانندگان و زائران می‌خواهد تا حد امکان از محورهای جایگزین استفاده کنند، از توقف‌های غیرضروری بپرهیزند و همکاری کامل با عوامل انتظامی و راهداری داشته باشند.

وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد و شهروندان می‌توانند برای دریافت راهنمایی با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند.