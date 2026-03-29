۱۲ میلیون نفر-شب مسافر نوروزی در مازندران اقامت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور گردشگران در استان طی تعطیلات نوروزی، گفت: از ۲۵ اسفند تا نهم فروردین، بیش از ۱۲ میلیون و ۴۷۷ هزار نفر-شب اقامت در مراکز مختلف استان ثبت شده است که نشان از جذابیت و توانمندی مازندران در پذیرش مسافران دارد.

وی توضیح داد: حدود ۲ میلیون و ۵۹۳ هزار نفر-شب در اقامتگاه‌های رسمی شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی اسکان یافته‌اند و ۹ میلیون و ۷۲۸ هزار نفر-شب در مکان‌های غیررسمی اقامت داشته‌اند. همچنین ۱۵۵ هزار و ۵۴۸ نفر-شب در مراکز اقامتی اضطراری استان پذیرش شده‌اند.

ایزدی با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات باکیفیت به گردشگران، افزود: با ادامه تعطیلات، نظارت مستمر بر هتل‌ها و دیگر تأسیسات گردشگری برای اطمینان از تجربه‌ای مطلوب برای مسافران در دستور کار قرار دارد.