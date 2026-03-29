اسکان بیش از ۷۲ هزار نفر در مراکز اقامتی رسمی و مدارس گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی با اشاره به شرایط خاص کشور و سفر هم‌وطنان از استان‌های درگیر جنگ به گلستان اظهار کرد: استان گلستان در نوروز امسال با بسیج ظرفیت‌های اقامتی و خدماتی خود تلاش کرده است تا شرایط مناسبی برای اسکان و آرامش هم‌وطنانی که به دلیل شرایط جنگی به این استان سفر کرده‌اند فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به آمار اسکان در مراکز رسمی گردشگری استان گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه‌های ستاد اجرایی خدمات سفر استان، از ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۸ فروردین‌ماه سال جاری درمجموع ۵۷ هزار و ۸۱۷ نفر از هم‌وطنان در تأسیسات گردشگری استان شامل هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مجتمع‌های گردشگری و خانه‌های مسافر دارای مجوز اسکان داده شده‌اند.

وی افزود: این مراکز به‌عنوان ظرفیت‌های رسمی صنعت گردشگری استان، نقش مهمی در ساماندهی اسکان مسافران و ارائه خدمات استاندارد اقامتی ایفا کرده‌اند.

فعالی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در بخش آموزش‌وپرورش گفت: علاوه بر تأسیسات گردشگری، مراکز آموزشی نیز برای اسکان بخشی از هم‌وطنان تجهیز شده‌اند که بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی آموزش‌وپرورش، از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۸ فروردین‌ماه ۱۴ هزار و ۶۲۰ نفر در مدارس استان اسکان‌یافته‌اند.

وی اظهار کرد: این مراکز عمدتاً برای اسکان رایگان هم‌وطنان درگیر جنگ پیش‌بینی‌شده و خدمات لازم برای رفاه و آرامش آنان در این فضاها فراهم شده است.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان همچنین به نظارت‌های تخصصی در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با همراهی نمایندگان جوامع حرفه‌ای گردشگری به‌صورت مستمر از واحدهای گردشگری بازدید می‌کنند.

وی ادامه داد: در این چارچوب از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۸ فروردین‌ماه سال جاری در مجموع یک‌هزار و ۳۴۴ مورد بازدید و نظارت از تأسیسات گردشگری استان انجام‌شده است.

فعالی با اشاره به سامانه ملی رسیدگی به شکایات گردشگری گفت: در بازه زمانی یادشده دو مورد شکایت از طریق سامانه ۰۹۶۲۹ ثبت‌شده که هر دو موردبررسی و نتیجه رسیدگی در سامانه ثبت شده است.

وی تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با همکاری دستگاه‌های عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان، تلاش می‌کند تا در کنار میزبانی از هم‌وطنان درگیر جنگ، نظارت مؤثر بر خدمات گردشگری و بازار را نیز به‌صورت مستمر دنبال کند.