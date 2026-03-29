اردوگاه نیروهای آمریکایی در اردن آماج حملات پهپادی ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، انبار تجهیزات و اردوگاه نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن، از بامداد امروز، آماج حملات پهپادی ارتش قرار گرفت.
متن اطلاعیه شماره ۴۷ ارتش در این زمینه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت عزیز ایران اسلامی! فرزندان رشید شما در ارتش جمهوری اسلامی ایران، از بامداد امروز، انبار تجهیزات آمادی و پشتیبانی و اماکن اسکان نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن را آماج حملات پهپادهای خود قرار دادند.
پایگاه الازرق اردن با تجهیزات و استعداد بالای نیروی انسانی، یکی از مهمترین مراکز نظامی منطقه و پایگاههای کلیدی برای آمریکا و متحدانش محسوب میشود.
این پایگاه به دلیل موقعیت راهبردی و قرار گرفتن آن در شرق اردن، به یک سکوی عملیاتی حساس و کلیدی با ترکیبی از انواع هواپیماهای جنگنده و ترابری برای انجام حملات هوایی و یکی از مهمترین مراکز فرماندهی عملیات علیه ایران تبدیل شده است.
در این اطلاعیه آورده شده است: مدافعان استقلال و تمامیت ارضی در ارتش جمهوری اسلامی ایران، راه مقدس دفاع از حقانیت ایران سربلند اسلامی را با یاد شهیدان گرانقدر میهن عزیز و ارادهای مستحکم و برگرفته از فرهنگ غنی و ریشه دار این سرزمین کهن، با قدرت ادامه خواهند داد.
