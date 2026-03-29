مدیر دارویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان: تأمین دارو پایدار است

بهه گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله رژیم جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی شهر بروجرد در تاریخ هشتم فروردینماه ۱۴۰۵، دکتر بشیر سرهنگی، مدیر دارویی معاونت غذا و داروی استان لرستان، به همراه هیئتی از کارشناسان متخصص با حضور در مراکز درمانی این شهرستان، از روند درمان مصدومان بازدید کرد.
این بازدید با هدف دلجویی از بیماران، بررسی روند درمان و ارزیابی وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط بحرانی انجام شد.
دلجویی از مصدومان و بررسی روند درمان
در جریان این بازدید، هیئت اعزامی با حضور در بخشهای مختلف بیمارستانهای بروجرد، بهصورت مستقیم با بیماران مجروح دیدار و گفتوگو کرده و در جریان آخرین وضعیت درمانی آنان قرار گرفتند.
همچنین روند ارائه خدمات درمانی و میزان آمادگی کادر پزشکی و پرستاری برای رسیدگی به مصدومان مورد ارزیابی قرار گرفت.
رصد وضعیت داروخانهها و انبارهای دارویی
در ادامه این بازدید، وضعیت تأمین و توزیع دارو در سطح شهرستان نیز مورد بررسی قرار گرفت و عملکرد انبارهای دارویی و داروخانههای مرکزی بروجرد بهدقت ارزیابی شد.
این اقدامات با هدف جلوگیری از هرگونه کمبود دارویی و اطمینان از دسترسی به اقلام ضروری در شرایط کنونی انجام شده است.
مدیر دارویی معاونت غذا و داروی لرستان امروز در حاشیه این بازدید اظهار داشت: اولویت اصلی ما حفظ سلامت و امنیت بیماران است و تمامی تمهیدات لازم برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است.
سرهنگی افزود: در حال حاضر هیچگونه کمبودی در حوزه دارویی گزارش نشده و تیمهای تخصصی بهصورت مستمر وضعیت مراکز درمانی و دارویی را رصد میکنند.
آمادگی کامل نظام سلامت برای پاسخگویی
وی تأکید کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، نظام سلامت استان در آمادگی کامل برای پاسخگویی به نیازهای درمانی بیماران، بهویژه در شرایط خاص و بحرانی قرار دارد و تلاش میشود خدماترسانی بدون وقفه ادامه یابد.
این بازدید در راستای تقویت نظارت میدانی و اطمینان از پایداری خدمات درمانی در پی حملات اخیر دشمن صهیونی آمریکایی انجام شده است.
