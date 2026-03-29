حجت‌الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش هیئات مذهبی استان سمنان در این جنگ رمضان بیان کرد: هیئات مذهبی ما در سراسر استان موکب‌هایی راه‌اندازی کرده‌اند و در نقاط مختلف استان با برپایی این موکب‌ها برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی اجرا می‌کنند.

وی با بیان اینکه این حرکت به یک جریان فراگیر مردمی تبدیل شده است که همه اقشار جامعه در آن مشارکت دارند گفت: مردم ما از زن و مرد، کودک و نوجوان، جوان و پیر در این حرکت حضور دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه هیئات مذهبی با حضور موثر و گسترده خود در میادین نقش مهمی را بسیج اجتماعی و تبیین حوادث جنگ دنبال می کنند بیان کرد: در این جنگ، بخشی از جنگ نظامی است، و بخشی با آشوب‌ها و اغتشاشات دنبال می‌شود و بخش مهمی از آن در فضای رسانه و اذهان عمومی مردم شکل می‌گیرد.

قنبری با بیان اینکه متاسفانه دشمن با در اختیار داشتن شبکه‌های بزرگ رسانه‌ای تلاش می‌کند حق و باطل را در هم بیامیزد و افکار عمومی را منحرف و سرگردان کند ادامه داد: راه مقابله با این جنگ رسانه‌ای آن است که هر فرد به یک رزمنده انسان رسانه تبدیل شود. هر انسانی باید در قالب یک رزمنده رسانه ای در محیط پیرامون خود حقیقت را روایت کند و در مسیر تبیین ابزار های لازم را به کار بگیرد و از هرگونه تحریف و تردید جامعه جلوگیری کند.