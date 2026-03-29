به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مدیریت شرایط اضطراری شرکت آب منطقه‌ای سمنان، با توجه به صدور هشدار زرد هواشناسی استان اطلاعیه‌ای صادر کرد که به این شرح است:

بر اساس این اطلاعیه فعالیت سامانه بارشی ادامه داشته و به‌تناوب در برخی نقاط بارش پراکنده باران،گاهی رگبار و رعدو برق،احتمال تگرگ،درغالب نقاط بادشدید، در ارتفاعات غالبا باران و در برخی از ساعات شب برف،مه آلودگی وکاهش دید،احتمال رواناب و سیلاب نقطه‌ای و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

از این رو ضمن هشدار به هم‌استانی‌های گرامی توصیه می‌شود تا از هرگونه تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و کانال‌های انتقال آب به دلیل خطر وقوع سیلاب ناگهانی جداً خودداری کنند و به هشدارهای هواشناسی توجه لازم را داشته باشند.

گفتنی است در روزهای پایانی هفته گذشته سیلاب‌های شدید به بخش‌هایی از استان سمنان خساراتی وارد کرد.