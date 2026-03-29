  1. استانها
  2. سمنان
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

بارش‌های رگباری و تگرگ در راه است؛ احتمال وقوع سیلاب در استان سمنان

سمنان- شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان با توجه به هشدار زرد هواشناسی و ادامه فعالیت سامانه بارشی، نسبت به وقوع رواناب، سیلاب نقطه‌ای و سیلاب ناگهانی در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مدیریت شرایط اضطراری شرکت آب منطقه‌ای سمنان، با توجه به صدور هشدار زرد هواشناسی استان اطلاعیه‌ای صادر کرد که به این شرح است:

بر اساس این اطلاعیه فعالیت سامانه بارشی ادامه داشته و به‌تناوب در برخی نقاط بارش پراکنده باران،گاهی رگبار و رعدو برق،احتمال تگرگ،درغالب نقاط بادشدید، در ارتفاعات غالبا باران و در برخی از ساعات شب برف،مه آلودگی وکاهش دید،احتمال رواناب و سیلاب نقطه‌ای و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

از این رو ضمن هشدار به هم‌استانی‌های گرامی توصیه می‌شود تا از هرگونه تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و کانال‌های انتقال آب به دلیل خطر وقوع سیلاب ناگهانی جداً خودداری کنند و به هشدارهای هواشناسی توجه لازم را داشته باشند.

گفتنی است در روزهای پایانی هفته گذشته سیلاب‌های شدید به بخش‌هایی از استان سمنان خساراتی وارد کرد.

کد مطلب 6786439

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها