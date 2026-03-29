ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای پیشیابی جوی اظهار کرد: طی امروز و فردا، شرایط جوی در بیشتر مناطق استان نسبتاً پایدار پیشبینی میشود.
وی افزود: با این حال، برای امروز بهویژه در ساعات عصر و شب، وقوع رگبارهای پراکنده در برخی نقاط استان دور از انتظار نخواهد بود.
معقولی ادامه داد: از بعدازظهر روز سهشنبه با نفوذ سامانه بارشی به استان، شاهد آغاز بارندگیها خواهیم بود که در برخی مناطق بهصورت رگبار و رعد و برق بروز میکند.
به گفته وی، در نواحی مرتفع و کوهستانی نیز بارش پراکنده برف پیشبینی شده و همزمان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و کاهش محسوس دما در سطح استان رخ خواهد داد.
این کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: فعالیت این سامانه بارشی تا روز چهارشنبه ادامه دارد و پس از عبور آن، برای دو روز پایانی هفته جوی آرام و پایدار در استان حاکم میشود.
معقولی با اشاره به روند دمایی استان گفت: طی ۲۴ ساعت آینده، افزایش نسبی دما در اغلب مناطق گلستان مورد انتظار است.
