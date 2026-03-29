  1. استانها
  2. تهران
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

معاون استاندار تهران:اقدامات دستگاه‌ها در مناطق مورد اصابت پایش می‌شود

تهران- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران از آماده‌باش کامل مجموعه عمرانی استان خبر داد و گفت: اقدامات دستگاه‌های اجرایی در مناطق مورد اصابت به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال‌الدین میرجعفریان،بعد از ظهر یکشنبه، با اشاره به بررسی روند اقدامات ادارات اجرایی استان در خصوص محل‌های مورد اصابت در جنگ تحمیلی اخیر، اظهار داشت: در نشست مربوطه، آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی ارزیابی و بر تسریع در روند خدمات‌رسانی، بازسازی و رسیدگی به مناطق آسیب‌دیده تأکید شد.

وی افزود: هماهنگی بین‌بخشی میان دستگاه‌ها به‌عنوان یکی از الزامات مدیریت مؤثر در شرایط پیش‌رو مورد توجه ویژه قرار دارد و در این نشست بر اهمیت آن تأکیدات لازم صورت گرفت.

معاون استاندار تهران با بیان اینکه اقدامات دستگاه‌های اجرایی در مناطق مورد اصابت مستمراً رصد می‌شود، تصریح کرد: روند خدمات‌رسانی و بازسازی با سرعت و هماهنگی ویژه دنبال می‌شود.

میرجعفریان با اشاره به اهمیت آمادگی و واکنش سریع دستگاه‌های اجرایی در شرایط بحرانی، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی و انسجام میان نهادهای مسئول، نقش کلیدی در کاهش تبعات حوادث و افزایش رضایتمندی شهروندان دارد.

وی همچنین بر لزوم شناسایی دقیق نقاط آسیب‌دیده و اولویت‌بندی اقدامات اجرایی تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش‌های مستمر از روند پیشرفت امور محوله شد.

کد مطلب 6786445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها