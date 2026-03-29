شهید «یعقوب ملکی» پانزدهمین شهید ورزشکار آذربایجان شرقی در جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مقصودی عصر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص تعداد شهدای ورزشکار آذربایجان شرقی در جنگ رمضان افزود: شهید یعقوب ملکی در تهران در حمله وحشیانه جنگنده های رژیم صهیونیستی و آمریکا به فیض شهادت نائل شده است.

مدیر کل اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، ضمن تسلیت به بازماندگان این شهید گرانقدر، خانواده بزرگ ورزش و شهید پرور استان و ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال برای این شهید مظلوم، علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

وی تعداد شهدای ورزشکار آذربایجان شرقی در جنگ رمضان ره ترتیب ذیل اعلام کرد؛

شهید محمدرضا فرهنگ رشته تکواندو از تبریز

شهید مهران ‌شاکرنیا رشته تکواندو از تبریز

شهید رضا ندرخانی رشته تکواندو از تبریز

شهید هادی فرزانه رشته تکواندو از تبریز

شهید عرفان لطفی رشته تکواندو از تبریز

شهید امیرمهدی نوجوانی رشته وزنه برداری از مراغه

شهید ناصر شفق رشته زورخانه ای استان از تبریز

شهید فرزاد کریم زاده رشته جودو از تبریز

شهید حسین تارقلی زاده پیشکسوت رشته کاراته از مراغه

شهید یعقوب حجازی رشته کاراته از مراغه

شهید هادی خطائی رشته کاراته از بناب

شهید مهدی وقار رشته فوتبال از سراب

شهید سالار صادقیان رشته بوکس از ملکان

شهید حجت پرنیان رشته تکواندو از تبریز

شهید یعقوب ملکی رشته فوتبال از مرند