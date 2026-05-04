۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

دعوت از ورزشکار مراغه‌ای به تیم ملی بوکس نونهالان

مراغه- بوکسور اهل شهرستان مراغه با دعوت فدراسیون بوکس ایران، در مسابقات نونهالان آسیا به میدان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آریا موسوی به مسابقات قهرمانی بوکس نونهالان آسیا ۲۰۲۶ که در تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد، اعزام می‌شود.

این بوکسور استان آذربایجان‌شرقی، پس از حضور در آخرین اردوی آماده‌سازی تیم ملی بوکس نونهالان کشورمان در انزلی، به همراه مربی خود، (حسین مرزپور رئیس هیأت بوکس شهرستان مراغه)، موفق شد در ترکیب نهایی تیم ملی نونهالان در مسابقات آسیایی ازبکستان قرار بگیرد.

آذربایجان‌شرقی در رشته بوکس دارای سابقه طولانی است به طوری که نخستین مدال آسیایی استان در رشته بوکس توسط مرحوم علی عباسی در سال ۱۹۶۶ در بازی‌های بانکوک تایلند که به رنگ برنز بود، به دست آمده و یک سال بعد عباسی در مسابقات بوکس قهرمانی آسیا در سیلان به طلا دست یافته بود.

