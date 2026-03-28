  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

۱۳ ورزشکار طی جنگ رمضان در آذربایجان‌شرقی به شهادت رسیده‌اند

تبریز- مدیرکل اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: در پی حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به خاک کشورمان، تاکنون ۱۳ ورزشکار آذربایجان شرقی به فیض شهادت نائل آمده‌اند.

حبیب مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با شروع جنگ رمضان توسط استکبار جهانی از نهم اسفند ماه ۱۴۰۴ تا امروز شنبه هشتم فروردین ماه ۱۴۰۵ بیست و نه روز می گذرد و در این مدت طی حملات پهبادی و موشکی رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و کودک کش، ۱۳ ورزشکار آذربایجان شرقی به ترتیب ذیل به درجه رفیع شهادت نائل آمدند؛

شهید محمدرضا فرهنگ رشته تکواندو از تبریز

شهید مهران ‌شاکرنیا رشته تکواندو از تبریز

شهید رضا ندرخانی رشته تکواندو از تبریز

شهید هادی فرزانه رشته تکواندو از تبریز

شهید عرفان لطفی رشته تکواندو از تبریز

شهید امیرمهدی نوجوانی رشته وزنه برداری از مراغه

شهید ناصر شفق رشته زورخانه ای استان از تبریز

شهید فرزاد کریم زاده رشته جودو از تبریز

شهید حسین تارقلی زاده پیشکسوت رشته کاراته از مراغه

شهید یعقوب حجازی رشته کاراته از مراغه

شهید هادی خطائی رشته کاراته از بناب

شهید مهدی وقار رشته فوتبال از سراب

شهید سالار صادقیان رشته بوکس از ملکان

کد مطلب 6785638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها