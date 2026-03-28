حبیب مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با شروع جنگ رمضان توسط استکبار جهانی از نهم اسفند ماه ۱۴۰۴ تا امروز شنبه هشتم فروردین ماه ۱۴۰۵ بیست و نه روز می گذرد و در این مدت طی حملات پهبادی و موشکی رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و کودک کش، ۱۳ ورزشکار آذربایجان شرقی به ترتیب ذیل به درجه رفیع شهادت نائل آمدند؛

شهید محمدرضا فرهنگ رشته تکواندو از تبریز

شهید مهران ‌شاکرنیا رشته تکواندو از تبریز

شهید رضا ندرخانی رشته تکواندو از تبریز

شهید هادی فرزانه رشته تکواندو از تبریز

شهید عرفان لطفی رشته تکواندو از تبریز

شهید امیرمهدی نوجوانی رشته وزنه برداری از مراغه

شهید ناصر شفق رشته زورخانه ای استان از تبریز

شهید فرزاد کریم زاده رشته جودو از تبریز

شهید حسین تارقلی زاده پیشکسوت رشته کاراته از مراغه

شهید یعقوب حجازی رشته کاراته از مراغه

شهید هادی خطائی رشته کاراته از بناب

شهید مهدی وقار رشته فوتبال از سراب

شهید سالار صادقیان رشته بوکس از ملکان