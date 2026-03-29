حمله مجدد به دانشگاه صنعتی اصفهان؛ برخوار هم دوباره هدف قرار گرفت

اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دقایقی قبل جنگندههای آمریکایی صهیونی با تعرض به آسمان استان اصفهان مناطقی از شهرهای اصفهان، شاهینشهر و نجفآباد را مورد حمله قرار دادند.
وی با بیان اینکه براای دومین در یک هفته گشته دانشگاه صنعتی اصفهان مورد حملات وحشیانه آمریکایی صهیونی قرار گرفت، اضافه کرد: ششم فرودرین ماه هم دشمنان تروریستی آمریکایی صهیونی دانشگاه صنعتی اصفهان را هدف حملات وحشیانه خود قرار داده بودند.
صالحی گفت: میزان خسارات مالی و جانی در دست بررسی است و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
وی گفت: همچنین جنگندههای آمریکایی صهیونی یکی از مناطق شهرستان برخوار را هدف قرار دادند.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان افزود: این تجاوز خسارت جانی نداشت.
وی اضافه کرد: همزمان با تجاوز دشمن، پدافند هوایی اصفهان برای مقابله با اهداف پروازی متخاصم فعال شد.
