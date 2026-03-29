جزئیات نحوه برگزاری رقابت های لیگ برتر فوتبال/ چند گزینه برای میزبانی

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال درباره سرنوشت ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال، گفت: بعد از توقف لیگ به دلیل شرایط جنگی، با توجه دستور رئیس فدراسیون فوتبال، جلسات متعددی با سازمان لیگ داشتیم. قصدمان این است که ادامه لیگ برگزار شود و این به باشگاهها ابلاغ خواهد شد. کارهای زیرساختی را انجام میدهیم و تصمیم گرفته شد که با همکاری سازمان لیگ و باشگاهها، مسابقات لیگ را تا انتهای فصل برگزار کنیم.
وی افزود: ادامه لیگ با توجه به زمان کم و همچنین پیشرو داشتن جام جهانی به صورت مجتمع و متمرکز برگزار میشود. در نظر داریم لیگ طوری به پایان برسد که هم بازیکنان در شرایط مسابقه با توجه به سال جام جهانی قرار بگیرند و هم زمان در نظر گرفته شده برای آمادهسازی تیم ملی از دست نرود.
ممبینی درباره اینکه مسابقات به صورت متمرکز در چه شهری برگزار خواهد شد، تصریح کرد: چند گزینه برای برگزاری متمرکز ادامه بازیهای لیگ داریم و پس از بررسیهای نهایی، سازمان لیگ شهر میزبان را اعلام خواهد کرد.
دبیرکل فدراسیون فوتبال درباره برنامههای تیم ملی هم خاطرنشان کرد: تیم ملی همدل و همصدا مقابل نیجریه که یک تیم قدرتمند بود، بازی خوبی را به نمایش گذاشت. با توجه به این بازیها و برنامه کادر فنی، امیدواریم که تیم ملی نهایت استفاده را از بازیهای تدارکاتی داشته باشد و تیم ملی از تعطیلی لیگ ضربه نخورد.
وی درباره سایر بازیهای تدارکاتی تیم ملی گفت: آخرین اردو که متصل به جام جهانی برگزار خواهد و تیم ملی یک بازی تدارکاتی خواهد داشت. همچنین ۶ روز قبل از اولین بازی، یک بازی تدارکاتی پشت درهای بسته برگزار خواهیم کرد.
