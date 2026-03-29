به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات در بیانیه ای از کشف محمولههای بزرگ سلاحهای جنگی سبک و نیمهسنگین و بازداشت ۳۰ مزدور دشمن آمریکایی-صهیونیستی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در ۴ استان خبر داد. متن اطلاعیه به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
به استحضار ملت شریف ایران میرساند با استفاده از گزارشهای مردمی و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در استانهای کردستان، کهکیلویه و بویراحمد و کرمان ۲ محموله انواع سلاحهای سبک و نیمهسنگین جنگی شامل: ۸۷ قبضه سلاح، کشف و ۳۰ مزدور دشمن آمریکایی-صهیونی و عوامل گروهکهای تروریستی، شناسایی و با حکم مرجع قضایی دستگیر شدند. خلاصهی ضربات وارده به مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی در این استانها بدین شرح است:
۱) شناسایی و کشف دو محمولهی بزرگ سلاح جنگی در استانهای کردستان و کرمان؛
با اقدامات اطلاعاتی-عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارات کل اطلاعات استانهای کردستان و کرمان، تلاش دشمن آمریکایی-صهیونی، برای ورود و توزیع دو محموله بزرگ سلاح جنگی در کشور ناکام ماند.
این محمولههای بزرگ، شامل ۸۷ قبضه انواع سلاح های جنگی، قرار بود در اختیار مزدوران مترصد دشمن، در استانهای مختلف قرار بگیرد.
محموله نخست که توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارهکل اطلاعات استان کردستان کشف گردید؛ شامل: ۲۲ قبضه سلاح جنگی کلاشینکف، دو قبضه دوش پرتاب به همراه ۵ موشک مربوطه، یک قبضه سلاح نیمهسنگین آرپی جی، ۶ قبضه کلت کمری و ۶۶ تیغه خشاب به همراه مهمات مربوطه میباشد.
محموله دوم که توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارهکل اطلاعات استان کرمان با هم افزایی تنگاتنگ فراجای استان کشف گردید شامل: ۵۵ قبضه اسلحه کمری، به انضمام ۹۹ تیغه خشاب بود که به طرز ماهرانهای در یک دستگاه خودرو کامیونت جاسازی شده بود. دو متهم در این خصوص دستگیر شدند.
۲) شناسایی و دستگیری ۱۵ نفر از اعضای هستههای تروریستی مزدوران مترصد دشمن آمریکایی-صهیونیستی در استانهای کهکیلویه و بویراحمد و کردستان با کشف ۷ قبضه سلاح؛
یک هسته تروریستی دو نفره از مزدوران مترصد دشمن آمریکایی-صهیونیستی در استان کهکیلویه و بویراحمد، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارهکل اطلاعات استان، شناسایی و دستگیر شدند. از متهمین، ۷ قبضه سلاح گرم به همراه ۵۶ فشنگ متعلقه و یک دستگاه ماهواره استارلینک کشف گردید.
سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارهکل استان کهکیلویه و بویراحمد، همچنین اعضای دو هسته ۷ نفره و ۲ نفره وابسته به گروهکهای تروریستی قومگرای ضدانقلاب و ۲ نفر از مزدوران یک گروهک تروریستی منفور که مترصد اجرای نقشهی شوم دشمن آمریکایی-صهیونیستی، برای ناامنسازی خیابانها بودند، را شناسایی و بازداشت کردند. علاوه بر آن، دو نفر از اعضای گروهک تروریستی دیگری نیز، در استان کردستان شناسایی و دستگیر شدند.
۳) شناسایی و بازداشت ۱۳ نفر از مزدوران ستاد رسانهای رژیم صهیونیستی(شبکه تروریستی اینترنشنال) و سرپلهای فارسی زبان رژیم صهیونیستی در فضای مجازی، در استانهای اصفهان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد؛
این عناصر وطن فروش که اقدام به ارسال اطلاعات و مختصات اماکن دفاعی و حساس و حتی اماکن غیرنظامی کشور(نظیر بیمارستانها) به دشمن آمریکایی-صهیونیستی مینمودند؛ در استانهای اصفهان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد شناسایی و بازداشت شدند.
۹ نفر از این مزدوران صهیون در استان اصفهان، ۳ نفر در استان کهکیلویه و بویراحمد و یک نفر در استان کردستان دستگیر شدهاند.
در پایان ضمن تقدیر مجدد و خالصانه از هممیهنان ارجمند، برای ارائه گزارشهای مردمی و با توجه به نقش تعیینکنندهی زمان در پیگیری و به نتیجه رساندن گزارشات، از مردم عزیز تقاضا دارد موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات (شماره ۱۱۳) یا درگاههای رسمی ستاد خبری این وزارتخانه در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروشپلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.
روابط عمومی وزارت اطلاعات
۹ فروردین ۱۴۰۵
