به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات از به هلاکت رسیدن ۵ تروریست گروهک تجزیه‌طلب و بازداشت ۱۹ مزدور دشمن آمریکایی-صهیونیستی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در ۳ استان خبر داد.

متن اطلاعیه وزارت اطلاعات به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند با استفاده از گزارش‌های مردمی و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در استان‌های خوزستان، اردبیل و کرمان تعداد ۵ نفر از تروریست‌های مسلح به هلاکت رسیده و ۱۹ مزدور دشمن آمریکایی-صهیونی و عوامل گروهک‌های تروریستی، شناسایی و با حکم مرجع قضایی دستگیر شدند. خلاصه‌ی ضربات وارده به مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی در این استانها بدین شرح است:

۱) با اقدامات اطلاعاتی-عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات خوزستان و هم‌افزایی تنگاتنگ جامعه‌ی اطلاعاتی استان، ۵ تروریست تجزیه‌طلب به هلاکت رسیدند؛

این تروریست‌ها با پشتیبانی مالی و هدایت مستقیم سرپل رژیم کودک‌کش صهیونیستی اقدام به تشکیل یک گروهک تروریستی با رویکرد تجزیه‌طلبانه نموده بودند. اعضای این گروهک تروریستی اقدام به تخریب برخی زیرساخت‌های غیرنظامی کشور از جمله لوله‌های نفت از طریق بمب‌گذاری و حمله مسلحانه به نیروهای حافظ امنیت در شهرهای استان نموده بودند که منجر به شهادت یک شهروند و مجروح شدن ۷ نفر شده بود. از مخفیگاه اعضای این گروهک تروریستی تجزیه‌طلب ۴ بمب نیمه‌آماده، تجهیزات پشتیبانی-نظامی، ۵ قبضه اسلحه و مهمات ذیربط، مقادیری ارز خارجی(دلار)، تجهیزات ارتباطی اینترنت ماهواره‌ای استارلینک و اقلام تبلیغاتی تجزیه‌طلبانه کشف شد.

همچنین ۱۰ نفر از مزدوران یک گروهک تروریستی منفور که اقدام به حمله مسلحانه به نیروهای حافظ امنیت و تعرض به اماکن مذهبی و عمومی استان خوزستان نموده بودند، توسط اداره‌کل اطلاعات استان شناسایی و دستگیر شدند.

علاوه بر آن سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان اردبیل نیز، ۳ نفر از مزدوران وابسته به همان گروهک تروریستی منفور را در شهرستان خلخال شناسایی و دستگیر نمودند. از محل اختفای این عوامل دشمن آمریکایی صهیونی که مترصد اقدامات تروریستی بودند، سه قبضه سلاح گرم با ده‌ها فشنگ و مهمات مربوطه کشف گردید.

۲) شناسایی و دستگیری ۳ مزدور مترصد دشمن آمریکایی-صهیونی در استان‌های کرمان و خوزستان؛

یکی از مزدوران مترصد دشمن آمریکایی صهیونیستی که قصد اقدام تروریستی در شهر کرمان را داشت، در اقدام پیش دستانه سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان، شناسایی و بازداشت شد. این مزدور صهیون که از آشوبگران کودتای دی ماه نیز می باشد، درصدد بود با فراخوان مرتبطین مسلح خود در شهرهای دیگر، اقدامات تروریستی در شهر کرمان انجام دهد.

دو نفر دیگر از عوامل مترصد صهیون که عضو گروهک‌های تروریستی وابسته به رژیم صهیونیستی می‌باشند هنگام جمع آوری و ارسال اطلاعات به دشمن در استان خوزستان بازداشت شدند.

۳) شناسایی و دستگیری ۳ وطن‌فروش عامل ستاد رسانه‌ای رژیم صهیونیستی(شبکه تروریستی اینترنشنال) و سرپل‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی در فضای مجازی در استان‌های اردبیل، کرمان و خوزستان؛

سه تن از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی که در استان‌های اردبیل و کرمان اقدام به جمع آوری و ارسال اطلاعات از حوزه‌های مختلف نظامی و حساس به ستاد رسانه‌ای رژیم صهیونیستی(شبکه تروریستی اینترنشنال) می نمودند، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارات‌کل اطلاعات این استان‌ها شناسایی و دستگیر شدند.

دو مزدور دیگر در شهرستان‌های زرند و رفسنجان استان کرمان پس از دریافت نیازمندی اطلاعاتی دشمن آمریکایی- صهیونی، اقدام به ارسال اطلاعات مربوط به موقعیت برخی اماکن نظامی و حساس شهرستان‌های محل سکونت خود به سرپل جاسوسی رژیم صهیونیستی در خارج کشور و جاسوس-خبرنگاران ستاد رسانه‌ای رژیم صهیونیستی(شبکه تروریستی اینترنشنال) می‌نمودند.

در پایان ضمن تشکر مجدد از ایرانیان میهن‌دوست برای ارائه گزارش‌های مردمی و باتوجه به نقش تعیین کننده‌ی زمان در پیگیری گزارشات، از ملت بزرگوار تقاضا دارد موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن، به ستاد خبری وزارت اطلاعات(شماره ۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی ستاد خبری این وزارت خانه در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش‌پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.



روابط عمومی وزارت اطلاعات

۸فروردین ۱۴۰۵