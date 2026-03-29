تشریح خدمات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جنگ رمضان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمداسماعیل قیداری گفت: به محض شروع حملات، ستاد مدیریت بحران دانشگاه با حضور اعضا تشکیل شده و تمامی مراکز درمانی در آمادهباش قرار گرفتهاند.
وی افزود: با افزایش ظرفیت اورژانسها، تاکنون بیش از هزار مصدوم جنگی در مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پذیرش و خدمات درمانی دریافت کردهاند.
به گفته قیداری، اعضای هیئت رئیسه از روزهای نخست بهطور روزانه از بیمارستانها بازدید کرده و وضعیت ارائه خدمات، محیط و زیرساختها را بررسی کردهاند. گزارشهای روزانه مراکز درمانی شامل آمار مراجعان، وضعیت نیروی انسانی و متخصصان نیز بهطور مستمر رصد شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: مدیران و کارشناسان معاونت درمان در محل مدیریت بحران شهر تهران استقرار یافتهاند و جلسات روزانه ستاد بحران نیز در دانشگاه برگزار میشود. همچنین روند درمان مجروحان بستری توسط تیم فوریتها پیگیری میشود.
قیداری از برگزاری مانورهای قطعی برق در برخی مراکز درمانی و راهاندازی واحد دیالیز بیمارستان انصارالغدیر بومهن برای تسهیل خدماترسانی در این شرایط خبر داد و در ادامه گفت: در حوزه غذا و دارو نیز اقدامات گستردهای انجام شده است. بر اساس این گزارش، از آغاز جنگ استعلام تلفنی مستمر از داروخانههای بیمارستانی و شهری برای بررسی فعالیت، کمبودهای دارویی و چالشهای تأمین دارو صورت گرفته است. آمادگی داروخانهها در برابر قطع برق احتمالی و تجهیز آنها به منابع انرژی جایگزین بررسی شده است.
قیداری همچنین اعلام کرد: سهمیههای دارویی بر اساس اولویتهای سازمان غذا و دارو به شرکتهای توزیع ابلاغ شده و معاونت غذا و دارو روند توزیع داروهای بیمارستانی و غیربیمارستانی را با محوریت مراکز آموزشی، دانشگاهی و داروخانههای منتخب پیگیری میکند. علاوه بر این، کمبودهای موردی اعلامی از سوی مراکز بیمارستانی به صورت مستمر پایش و ازطریق سازمان غذا و دارو و شرکتهای توزیع کننده پیگیری میشود.
وی افزود: پرداختهای قابل توجه به شرکتهای دارویی طرف حساب دانشگاه در هفته پایانی سال انجام شده است و تلاش برای تسهیل فرایند تامین دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی و ارایه خدمت از سوی داروخانهها و مراکز بیمارستانی دانشگاه ادامه دارد.
قیداری گفت: بازدید مستمر کارشناسان و مدیران معاونت غذا و داروی دانشگاه از داروخانههای سطح شهر در حال انجام است و آمارها نشان میدهد از آغاز جنگ رمضان، از مجموع ۱۲۸۱ داروخانه استعلام و بررسی شده، تقریبا ۹۴ درصد آنها در حال خدمت رسانی هستند. همچنین، فرآیند کنترل وضعیت فعالیت داروخانهها و مشکلات آنها در طول تعطیلات نوروزی نیز ادامه خواهد داشت.
وی افزود: با توجه به ماهیت خدمات در حال ارائه در معاونت غذا و داروی دانشگاه، مدیران و کارشناسان این معاونت در ایام تعطیلات نوروزی تا ۱۵ فروردین در قالب شیفتهای تنظیم شده، به صورت حضوری، دورکاری و آنکال آماده پاسخگویی و انجام امور مراجعان هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در ادامه گفت: در این ایام تمامی خدمات بهداشتی بدون وقفه توسط همکاران معاونت بهداشت به مردم ارائه شده است.
وی افزود: در طی این مدت حدود ۱۲ هزار خدمت به مادران باردار و تازه زایمان کرده به صورت حضوری و پیگیری تلفنی انجام شد و حدود ۹۹۰ نوزاد توسط پزشکان ویزیت شدند. همچنین بیش از ۶۰ هزار و ۶۰۰ خدمت توسط پزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان به ۲۰ هزار و ۱۵۰ سالمند ارائه شد و به ۴۰ سالمند تنها با همکاری شهرداری و بهزیستی خدمات حمایتی و مراقبتی ارائه شد.
قیداری گفت: با توجه به اهمیت آموزش های گروهی و چهره به چهره در جنگ ها به آحاد مختلف جامعه، نزدیک به ۴۱۷ هزار آموزش در این زمینه به مردم به صورت حضوری و مجازی صورت گرفته است.
وی افزود: برنامهریزیهای عملیاتی شرایط اضطراری برای پیشگیری از بیماریهای واگیر انجام شده که پیشبینی ملزومات مختلف از جمله تامین و توزیع واکسن و نیز تاکید بر تشدید فعالیتها در قالب نظام مراقبت سندرمیک بیماریهای واگیر، انجام بررسیهای لازم و نمونهگیری از افراد مشکوک به بیماریهای واگیر تحت مراقبت و ارسال نمونهها به آزمایشگاههای مربوطه جهت تشخیص قطعی از جمله این اقدامات است.
A.h: رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: در طی این مدت با تلاشهای صورت گرفته، هیچ موردی از طغیان بیماریهای واگیر گزارش نشده است. همچنین طی مدت مذکور با پیشبینیهای صورت گرفته، روند ارائه مستمر خدمات واکسیناسیون روتین در مراکز خدمات جامع سلامت حفظ و تقویت شد که در این رابطه تعداد ۳۸ هزار و ۳۰۴ دوز واکسنهای مختلف از بدو تولد تا ۱۸ ماهگی، واکسنهای بزرگسالان، مادران باردار و سربازان انجام شد. علاوه بر این ۴ هزار و ۷۹۰ دوز واکسن کزاز در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه جهت تزریق به موارد مجروح نیازمند تزریق واکسن مذکور، توزیع شد.
وی افزود: با توجه به اهمیت شروع فوری خدمات پیشگیری از هاری برای افراد حیوان گزیده، واحدهای مربوطه نیز به صورت ۲۴ ساعته خدمات پیشگیری و مراقبت از هاری ارائه می دهند و از ابتدای شرایط جنگی تاکنون برای ۸۵۹ مراجعه به این واحدها خدمات مورد نیاز انجام شده است.
قیداری گفت: ۶ هزار و ۹۳۴ بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی انجام شده است و در پی این بازرسیها تعداد ۴۰۷۰ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی انجام شده است.
وی افزود: در مراکز فعال دندانپزشکی در شبکه ها و مراکز تابعه نیز ۲۰۵۲ نفر معاینه دندانپزشکی و برای مراجعان به این مراکز نزدیک به هزار خدمت اورژانس دندانپزشکی شامل کشیدن دندان، پالپاتومی و درمان ریشه و همچنین حدود ۵۰۰ خدمت ترمیم دندان، جرمگیری و فیشورسیلنت ارائه شده است.
قیداری گفت: آزمایشگاههای حوزه بهداشت نیز از آغاز جنگ فعال هستند و خدمات آزمایشگاهی را ارائه میکنند.
