۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۳

صرب‌ها تماشاگر تمرین تیم ملی فوتبال ایران

ملی‌پوشان که روز گذشته تمرین ریکاوری را انجام داده بودند، امروز نخستین تمرین جدی خود را برای دیدار برابر کاستاریکا برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین تیم ملی فوتبال ایران قبل از بازی دوستانه با کاستاریکا برگزار شد.

شروع تمرین با نرم دوی و کارهای کششی و استقامتی در سه گروه برگزار شد. در ادامه بازیکنان در سه گروه به بازی تک ضرب در محدودهای کوچک پرداختند.

در بخش تمرینات تاکتیکی، بازیکنان به دو گروه قرمز و طوسی تقسیم شده و با استفاده از سه دروازه کوچک و عبور از مانع به مرور حمله و همین طور دفاع تیمی پرداختند.

امیر قلعه‌نویی در این بخش بر تمرکز و سرعت بالای بازیکنان تاکید زیاد داشت و بارها این موضوع را به بازیکنان تیمش گوشزد کرد.

در ادامه بازیکنان در قالب دو تیم، فوتبال درون تیمی را برگزار کردند.

اعضای تیم زیر ٢١ سال صربستان نیز که در آنتالیا به سر می‌برند، تمرین امروز تیم ملی ایران را از نزدیک تماشا کردند.

