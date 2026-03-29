جهان باید نسبت به تهدید میراث تاریخی اصفهان واکنش جدی نشان دهد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری با حضور حسن فرطوسی، دبیر کمیته ملی یونسکو در ایران و جمعی از اصحاب رسانه عصر یکشنبه در سالن جلسات اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان برگزار شد.
مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان در این نشست با اشاره به شرایط کنونی و تهدیدهایی که متوجه زیرساختهای فرهنگی و علمی شده است اظهار کرد: در شرایطی که دانشگاهها، مدارس و مراکز فرهنگی مورد هدف قرار میگیرند، موضوع صرفاً یک درگیری نظامی نیست بلکه جنگی علیه دانش، هویت و آینده یک ملت محسوب میشود.
وی با بیان اینکه مراکز علمی و میراث فرهنگی سازندگان آینده جوامع هستند افزود: وقتی این مراکز هدف قرار میگیرند در واقع حافظه تاریخی و سرمایه تمدنی یک ملت مورد حمله قرار گرفته است و این مسئله فراتر از اختلافات سیاسی یا دولتی بوده و به هویت ملتها مربوط میشود.
جمالینژاد با اشاره به اهمیت میراث تاریخی اصفهان در سطح جهانی اظهار کرد: آنچه امروز در برخی موارد نسبت به آثار تاریخی و فرهنگی رخ میدهد نوعی شبیخون تمدنی و بیتوجهی به تاریخ و فرهنگ کشورها است.
وی با انتقاد از عملکرد برخی نهادهای بینالمللی در قبال تهدیدات متوجه میراث فرهنگی افزود: متأسفانه در مواردی شاهد عملکرد ضعیف و متزلزل برخی سازمانهای بینالمللی هستیم؛ در حالی که آثار تاریخی متعلق به یک ملت یا یک کشور نیست بلکه بخشی از میراث بشری به شمار میآید.
استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه جهانی اصفهان به عنوان یکی از مهمترین شهرهای تاریخی جهان ادامه داد: اصفهان شهری یگانه در جهان است و بسیاری از آثار آن در فهرست میراث جهانی ثبت شدهاند؛ بنابراین هرگونه تهدید یا آسیب به این آثار در واقع تهدیدی علیه میراث مشترک بشریت است.
ضرورت رساندن صدای میراث اصفهان به جهان
وی با تأکید بر لزوم توجه بیشتر رسانهها و دستگاههای فرهنگی به موضوع حفاظت از میراث تاریخی اظهار کرد: باید صدای مظلومیت تاریخ و تمدن اصفهان به گوش جهانیان برسد و رسانهها نقش مهمی در انعکاس این مسئله دارند.
جمالینژاد افزود: به نظر میرسد در برخی موارد اقداماتی که برای انعکاس اهمیت و حساسیت این موضوع انجام شده در شأن جایگاه تاریخی اصفهان نبوده و لازم است دستگاههای فرهنگی و رسانهای با جدیت بیشتری وارد این حوزه شوند.
وی با اشاره به ضرورت شکلگیری حرکتهای اجتماعی و فرهنگی در دفاع از میراث تاریخی اصفهان گفت: اقداماتی مانند شکلگیری زنجیرههای انسانی برای حمایت از میراث فرهنگی انجام شده اما همچنان لازم است حرکتهای جمعی و اقدامات گستردهتری برای معرفی اهمیت آثار تاریخی این شهر در سطح ملی و بینالمللی صورت گیرد.
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برآوردهای مالی درباره خسارتهای احتمالی به آثار تاریخی اظهار کرد: میراث فرهنگی قابل تقلیل به ارقام و محاسبات مالی نیست و ارزش واقعی آن فراتر از هرگونه سنجش اقتصادی است.
وی افزود: آثار تاریخی اصفهان حاصل هزاران سال تمدن و تلاش نسلهای گذشته است و ما همواره خود را میراثدار این سرمایه بزرگ میدانیم نه میراثخوار آن.
جمالینژاد تأکید کرد: هر آجر و هر بخش از بافت تاریخی اصفهان حامل روایت و خاطرهای از تاریخ چند هزار ساله ایران است و حفاظت از آن مسئولیتی ملی و جهانی به شمار میآید.
انتظار ورود فعالتر یونسکو و نهادهای بینالمللی
وی در ادامه با اشاره به حضور دبیر کمیته ملی یونسکو در این نشست اظهار کرد: انتظار میرود با همکاری نهادهای ملی و بینالمللی از جمله یونسکو اقدامات مؤثرتری برای حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی صورت گیرد و حساسیت جهانی نسبت به این موضوع افزایش یابد.
استاندار اصفهان افزود: جامعه جهانی باید نسبت به تهدیدهایی که متوجه میراث تاریخی و فرهنگی است واکنش جدیتری نشان دهد زیرا آسیب به چنین آثاری تنها خسارت به یک کشور نیست بلکه بخشی از حافظه تاریخی بشریت را از بین میبرد.
وی در پایان بر ضرورت همافزایی میان رسانهها، نهادهای فرهنگی و سازمانهای بینالمللی برای حفاظت از میراث تاریخی اصفهان تأکید کرد و گفت: اصفهان شهری است که آجر به آجر آن روایتگر تاریخ و تمدن ایران است و حفظ این میراث مسئولیتی مشترک برای همه ما به شمار میآید.
