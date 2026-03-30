ورود ۴۵۰ هزار گردشگر به همدان در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصوم‌علیزاده عصر دوشنبه در جلسه مشترک با مدیران‌کل فناوری اطلاعات و حمل‌ونقل جاده‌ای همدان با بیان اینکه از آغاز طرح نوروزی تا هشتم فروردین، حدود ۴۵۰ هزار مسافر وارد این استان شدند، اظهار کرد: بر اساس پایش‌های انجام‌شده، بخش قابل‌توجهی از مسافران نوروزی در منازل بستگان خود اقامت دارند.

وی ادامه داد: در هفت روز نخست سال ۱۴۰۵بیش از ۲۰ هزار نفر در مراکز اقامتی رسمی استان اسکان یافته‌اند و مجموع بازدیدها از جاذبه‌های گردشگری همدان به بیش از ۳۸ هزار مورد رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد مسافران اقامت خود را در منازل اقوام می‌گذرانند، بیان کرد: روند خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه دارد و مدیریت استان برای ارائه میزبانی شایسته به هموطنان تلاش می‌کند.

وی حفظ امنیت و آرامش گردشگران را از اولویت‌های استان عنوان کرد و گفت: جریان بازدید از جاذبه‌های گردشگری همدان همچنان ادامه دارد و با استقبال مناسب مسافران همراه است.