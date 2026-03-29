۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵

۱۲۲ عملیات امدادی توسط هلال‌احمر اصفهان در ۲۹ روز گذشته انجام شد

اصفهان -مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان گفت: امدادگران این جمعیت طی ۲۹ روز نخست جنگ تحمیلی رمضان ۱۲۲ مأموریت امداد و نجات را در مناطق مختلف استان انجام داده است‌.

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد این مجموعه طی ۲۹ روز نخست جنگ تحمیلی رمضان اظهار داشت: نیروهای امدادی هلال‌احمر در این مدت ۱۲۲ مورد عملیات امداد و نجات را در نقاط مختلف استان انجام داده‌اند.

وی با اشاره به حجم گسترده خدمات در مناطق هدف قرار گرفته، افزود: در این مدت شهرستان‌های اصفهان، نطنز، فلاورجان، شهرضا، آران و بیدگل، نائین، دهاقان، شاهین‌شهر، مبارکه، خمینی‌شهر، لنجان، نجف‌آباد، کاشان، برخوار، کوهپایه، میمه، تیران و کرون، چادگان و خوانسار درگیر حوادث ناشی از حملات دشمن بودند.

مؤمنی خاطرنشان کرد: برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان، ۲۲۳ تیم عملیاتی و ۴۰ تیم پشتیبانی در سطح استان فعال شدند. همچنین ۱۲ دستگاه خودروی نجات، ۹۴ دستگاه آمبولانس و ۱۱۰ خودروی کمک‌دار در جریان عملیات‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان ادامه داد: در مجموع ۷۷۶ نیروی عملیاتی در این مأموریت‌ها حضور داشتند و امدادگران موفق شدند ۱۸ نفر از مصدومان را درمان سرپایی کنند.

او افزود: علاوه بر این، تعدادی از مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند و تمامی تیم‌های امدادی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان احتمالی تداوم یابد.

مؤمنی ضمن قدردانی از تلاش داوطلبان و نیروهای امدادی تأکید کرد: عملیات‌های امداد و نجات در استان اصفهان با هماهنگی کامل ستاد مدیریت بحران و سایر دستگاه‌های امدادی ادامه دارد و جمعیت هلال‌احمر آمادگی کامل برای پشتیبانی از مناطق در معرض خطر را دارد.

