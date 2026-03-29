واژگونی خودروی تیبا با ۳ مصدوم در دامغان

علی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بعد از ظهر یکشنبه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا در کیلومتر ۶۰ جاده دامغان ـ کیاسر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان سمنان اعلام شد، بیان کرد: تیم امداد و نجات پایگاه چشمه علی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه سه مصدوم بر جای گذاشت که نجاتگران هلال احمر پس از انجام اقدامات اولیه مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر دامغان اعلام کرد: واژگونی عامل بیشترین تصادفات در استان سمنان است و دلیل اصلی این واژگونی ها نیز خستگی و خواب آلودگی محسوب می‌شود در نتیجه از مسافران نوروزی درخواست می‌شود بعد از ۱۲۰ دقیقه رانندگی ۲۰ دقیقه استراحت داشته باشند.