هیئات مذهبی مازندران پیشگامان دفاع از میهن اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری شامگاه یکشنبه در جمع اعضای شورای هیئات مذهبی و هیأت رئیسه، بر نقش حیاتی هیئات مذهبی در مواجهه با تهدیدات خارجی، به ویژه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، تأکید کرد.

وی افزود: هیئات مذهبی در دفاع از میهن اسلامی همچنان در صحنه حاضر خواهند بود و ملت ایران با پشتوانه ایمان به خداوند متعال و ائمه معصومین (ع)، هیچ‌گاه از ایران عزیز دست نخواهند کشید و پیروزی قطعی در میدان مقاومت به زودی محقق خواهد شد.

باقری همچنین بیان کرد: هیئت‌ها، مساجد و حسینیه‌ها نه تنها مکان‌های مذهبی، بلکه دانشگاه‌هایی برای تربیت دلاوران و سربازان دفاع از وطن هستند.

وی ادامه داد: هدف هیئات مذهبی باید آماده‌سازی مجاهدانی باشد که در عرصه نبرد با دشمنان انقلاب، همچون آمریکا و اسرائیل، حاضر شوند.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران همچنین بر لزوم تمرکز بر مبارزه با کفر و دشمنان اسلام در هیئات مذهبی تأکید کرده و اظهار داشت: اگر هیاتی دغدغه مبارزه با دشمنان را نداشته باشد، نمی‌تواند یک هیات انقلابی و مدافع وطن باشد.

وی در پایان با اشاره به اتحاد و همدلی مردم و هیئات مذهبی در مقابله با فتنه‌گران و وطن‌فروشان، یادآور شد: ملت ایران، ملت امام حسین (ع) و ملت شهادت هستند و کشته شدن در راه وطن و اسلام را افتخار می‌دانند. و هیئات مذهبی باید پیشگامان این حماسه و مقاومت باشند.