۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۰۳

حریق در کارگاه مبل سازی سمنان؛ حادثه مصدوم نداشت

حریق در کارگاه مبل سازی سمنان؛ حادثه مصدوم نداشت

سمنان- رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از حریق در کارگاه مبل سازی سمنان خبر داد و گفت: این حادثه خوشبختانه مصدوم نداشت.

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق عصر روز یکشنبه در کارگاه تعمیرات مبل سه ک فاز یک سمنان خبر داد و اظهار داشت: بلافاصله تیمی از آتش نشان ها به همراه دو خودرو آب پاش به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش نشان ها به محض حضور در محل مشاهده کردند کارگاه مبل مملو از تخته چوب، لوازم تولید و تعمیرات مبل، پارچه و مواد قابل اشتعال بود.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با اشاره به اینکه این مواد کاملا شعله ور بودند، ابراز داشت: آتش نشان ها بلافاصله عملیات اطفا را آغاز کرده و موفق به مهار و کنترل آن شدند.

صباغی تصریح کرد: با حضور به موقع آتش نشان ها و انجام عملیات سریع و دقیق از سرایت آتش به واحدهای مجاور پیشگیری شده است.

وی ادامه داد: از واحدهای تولیدی درخواست داریم تا وضعیت سیم کشی را بررسی و حتما خاموش‌ کننده های دستی را همواره شارژ نگه داشته و کار با آن را فرا بگیرند.

