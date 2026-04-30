  استانها
  2. سمنان
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸

حریق در مجتمع مسکونی بلدیه سمنان بدون مصدوم مهار شد

سمنان- رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان از حریق در یکی از واحدهای مجتمع مسکونی بلدیه خبر داد و گفت: نقص فنی یک وسیله برقی باعث آتش‌سوزی شد و خوشبختانه این حادثه هیچ مصدومی نداشت.

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق در یکی از واحدهای مسکونی مجتمع بلدیه سمنان همزمان با عصر پنجشنبه خبر داد و بیان کرد: بلافاصله نیروهای آتش نشانی از ایستگاه دو و پنج به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: ماموران به محض ورود مشاهده کردند دود غلیظی مجتمع را فرا گرفته و حریق مربوط به نقص فنی یکی از لوازم برقی است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با اشاره به اینکه عملیات اطفا حریق به سرعت آغاز شد، اضافه کرد: با تلاش امدادگران از سرایت آتش به سایر واحدهای مجتمع پیشگیری به عمل آمد.

صباغی اظهار داشت: خوشبختانه با اقدام به موقع آتش نشانی سمنان حادثه بدون مصدومیت به پایان رسید.

وی تصریح کرد: برای پیشگیری از این دست حوادث به شهروندان توصیه داریم از به کاری لوازم برقی معیوب به طور جد خودداری و نکات ایمنی را در استفاده این وسایل به دقت رعایت کنند.

کد مطلب 6816162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها