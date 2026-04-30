حریق در مجتمع مسکونی بلدیه سمنان بدون مصدوم مهار شد

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق در یکی از واحدهای مسکونی مجتمع بلدیه سمنان همزمان با عصر پنجشنبه خبر داد و بیان کرد: بلافاصله نیروهای آتش نشانی از ایستگاه دو و پنج به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: ماموران به محض ورود مشاهده کردند دود غلیظی مجتمع را فرا گرفته و حریق مربوط به نقص فنی یکی از لوازم برقی است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با اشاره به اینکه عملیات اطفا حریق به سرعت آغاز شد، اضافه کرد: با تلاش امدادگران از سرایت آتش به سایر واحدهای مجتمع پیشگیری به عمل آمد.

صباغی اظهار داشت: خوشبختانه با اقدام به موقع آتش نشانی سمنان حادثه بدون مصدومیت به پایان رسید.

وی تصریح کرد: برای پیشگیری از این دست حوادث به شهروندان توصیه داریم از به کاری لوازم برقی معیوب به طور جد خودداری و نکات ایمنی را در استفاده این وسایل به دقت رعایت کنند.