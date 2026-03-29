استقامت مردمی شرط پیروزی در برابر طاغوت زمان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر سادات کرمی یکشنبه شب در جمع راهپیمایان رامسر که در میدان مرکزی این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: اگر پرده‌های غیب کنار رود، اهمیت حضور مردم در صحنه و خیابان‌ها بیش از پیش آشکار خواهد شد.

وی با اشاره به برخی وقایع تاریخی افزود: در طول تاریخ، از دوران پیامبران تا شکل‌گیری حکومت‌های مختلف، همواره طاغوت‌ها با ابزارهای مختلف در پی سلطه بر مردم بوده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

مسئول بسیج دانشجویی مازندران ادامه داد: در مقاطع مختلف تاریخی، از جمله پس از رحلت پیامبر اسلام (ص)، دوران حضرت موسی (ع) و همچنین واقعه کربلا، عدم استقامت مردم موجب تغییر مسیر حق شده است.

سادات کرمی با بیان اینکه همراهی مردم نقش کلیدی در موفقیت جبهه حق دارد، تصریح کرد: شرط اصلی مقابله ولی و امام با طاغوت، ایستادگی و حضور مردم در صحنه است.

وی با اشاره به برخی رخدادهای صدر اسلام و جنگ‌های دوران امیرالمؤمنین (ع) گفت: در بسیاری از این مقاطع، ضعف در همراهی عمومی موجب بروز انحرافات و شکست‌های ظاهری شد.

این سخنران همچنین با اشاره به شرایط کنونی اظهار داشت: امروز نیز دشمنان به دنبال ایجاد فتنه و تضعیف انسجام اجتماعی هستند، اما حضور مستمر مردم در صحنه می‌تواند این توطئه‌ها را خنثی کند.

وی تأکید کرد: استمرار حضور مردمی و حفظ روحیه مقاومت، زمینه‌ساز پیروزی نهایی خواهد بود و نشانه‌های این پیروزی نیز قابل مشاهده است.