معرفی هیات انتخاب جشنواره تئاتر ایثار/ جدول اجراها منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کاظمیان، سیامک موسوی و مهدی نصیری در بخش صحنهای و شهرام کرمی، سعید کاظمیان و عادل کروشاوی در بخش خیابانی هشتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار، کار انتخاب آثار متقاضی برای حضور در مرحله نهایی و رقابتی این دوره از جشنواره را عهدهدار بودند.
بر اساس ارزیابی هیات انتخاب هشتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار، ۸ اثر در بخش صحنهای و ۱۰ اثر در بخش خیابانی این دوره از جشنواره اجرا و به رقابت با یکدیگر میپردازند.
همچنین دبیرخانه هشتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار نیز جدول اجراهای این دوره از جشنواره را منتشر کرد.
هشتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار با حضور هنرمندانی از سراسر کشور و به همت ادارهکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان و همکاری و همراهی دستگاههای اجرایی استان، با هدف تبیین ارزشهای والای انسانی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار میشود.
«جلوههای ایثار و شهادت در دوران انقلاب و دفاع مقدس»، «جلوههای ایثار و شهادت در زندگینامه شهدا، ایثارگران، شهدای محور مقاومت (شهدای مدافع حرم)، شهدای امنیت، سبک زندگی ایثارگرانه و ایثار اجتماعی در دوران معاصر»، «جلوههای ایثار و از خودگذشتگی همسران معظم جانبازان، آزادگان و خانوادههای معظم شهدا در دوره معاصر» و «جلوههای ایثار و شهادت در مقاطع مختلف تاریخی به خصوص تاریخ معاصر انقلاب» از مهمترین موضوعات این دوره از جشنواره است.
هشتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار با دبیری محمد کرمالهی در ۲ بخش صحنه ای و خیابانی از روز سهشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ به مدت ۴ روز در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار خواهد شد.
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