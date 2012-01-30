700 عنوان برنامه از سوی سپاه زنجان همزمان با دهه فجر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های بسیج برای ایام‌الله دهه فجر، اظهار کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، کشور ایران تحت سلطه و سیطره بیگانگان به ویژه غربی‌ها و آمریکایی‌ها بود و آن‌ها بر همه برنامه‌های نظامی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی تسلط داشته و تصمیم‌گیری می‌کردند و رژیم طاغوت مجری تام برنامه‌های آنان بود.

وی افزود: در آن مقطع خاص که دنیا به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود و هیچ حرکت نظامی و انقلابی جز با نقش‌آفرینی ابرقدرت‌ها شکل نمی‌گرفت، انقلاب اسلامی ایران بود که توانست جریان آفرین باشد.

کرمی افزود: مبارزات امام خمینی(ره) ازسال 42 آغاز شده و در سال 1357 به اوج خود رسیده و مبارزات تشدید شد. در این زمان مردم گوش به فرمان امام (ره) به خیابان‌ها ریخته و ریشه کفر را برچیدند.

کرمی تصریح کرد: رژیم‌های مستکبر و طاغوت تلاش کردند مسیر صدور انقلاب اسلامی به کشورهای دیگر را مسدود کنند، اما بنابر فرمایش امام (ره) چون انقلاب ما انفجار نور بود، نور و روشنایی آن همه جا را فرا گرفته است.

وی بیداری اسلامی در خاورمیانه و قلب اروپا را برگرفته از انقلاب اسلامی ایران دانست و افزود: اسلام، قرآن، ولایت و وحدت رمزپیروزی ما می‌باشد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان، به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت: ابرقدرت‌های جهان تحمل پیشرفت‌های اساتید و دانشجویان ما را نداشته و اقدام به ترور آنان می‌کنند.

کرمی، در ادامه با بیان اینکه پاسداشت و گرامیداشت دوران انقلاب اسلامی ایران در دهه فجر وظیفه اقشار مختلف جامعه است، یادآور شد: در دهه مبارک فجر بیش از 700 ویژه برنامه در سطح شهرها و روستاها توسط بسیج سپاه استان اجرا خواهد شد.

وی، با اشاره به نامگذاری ایام دهه فجر، عنوان کرد: همایش پاسداران، برگزاری مراسم گلبانگ انقلاب، نواخته شدن زنگ انقلاب، تکثیر و توزیع بروشور "ارمغان انقلاب"، برگزاری یادواره شهدا در شهر و روستا، گردهمایی روحانیان، همایش "بچه‌های مسجد"، نشست‌های نهضت روشنگری و کارگاه آموزش فضای مجازی توسط بسیج سپاه استان برگزار خواهد شد.

به اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی اشاره کرد و گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دشمنان توطئه‌ها و تهدیدهای بسیاری را بر ایران وارد کرده و برای خاموشی ندای انقلاب اسلامی، جنگ را به ملت ایران تحمیل کردند. هرچند با تدبیر امام (ره) و اعلان بسیج عمومی ایشان، مردم به صحنه دفاع مقدس آمده و از جان و مال خویش در این راه دریغ نکردند که تنها در حادثه عظیم عاشورا می‌توان چنین حماسه‌ باشکوهی را مشاهده کرد.

کرمی افزود: امروز پاسداری از انقلاب توسط جوانان غیور کشور صورت می‌گیرد که برای آشنایی آنان با فرهنگ جبهه و جنگ، کاروان‌های راهیان‌نور در طول سال به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند.

وی گفت: تا پایان بهمن‌ماه 7 هزار و 100 نفر از دانش‌آموزان دختر و فرهنگیان در قالب کاروان راهیان‌نور به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد و این در حالی است که در پاییز سال‌جاری 6 هزار و 500 نفر از دانش‌آموزان پسر در این مناطق حضور یافتند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان دیدار از موزه دفاع مقدس خرمشهر و مسابقه خاطره‌نویسی را از ویژه‌برنامه‌های اجرا شده در مناطق عملیاتی دانست و یادآور شد: از اسفندماه تا پایان فروردین نیز 13 هزار نفر از بسیجیان اقشار مختلف به مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهند شد.

